Аллегри ждет зрелищного футбола от «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри открыл некоторые ошибки своей команды, которые не помешали ей завоевать три очка во встрече с «Кальяри».

«Никто не сомневался, что Игуаин великолепно умеет завершать атаки. Более впечатляет лишь то, как упорно он работает на благо команды.

Сейчас пришло время внести несколько изменений. Речь идет не столько о турнирной борьбе, сколько о самой игре. Игроки чувствуют больше ответственности и, что самое главное, мы начали быть менее консервативными в нашем подходе.

Нам стоит сделать упор на увеличении скорости, на которой мы передвигаем мяч по полю. И нам нужно больше работать над открываниями на новых позициях, иначе мы становимся предсказуемыми.

Я хочу видеть зрелищный «Ювентус». Когда хочешь показывать красивый футбол, надо делать это зрелищно. В матче с «Кальяри» соперник остался в меньшинстве, нам надо было идти вперед, но вместо этого мы стали торопиться, что приводило к принятию неверных решений», – сказал Аллегри после матча.

Матч 24-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2.