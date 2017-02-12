Покеттино заявил, что будет поддерживать «ПСЖ» в матче против «Барселоны»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал, что болеет за «ПСЖ», за который выступал с 2001 по 2003 год. По словам специалиста, он постарается посетить матч французского клуба с «Барселоной» в 1/8 финала в Лиги чемпионов.

«Стараюсь смотреть максимально много. Безусловно, я слежу за выступлением «ПСЖ». «ПСЖ» – моя команда, я люблю этот клуб. Я провел там почти три года. Да, какое-то время я еще поиграл за «Бордо», но в «ПСЖ» я был капитаном, и я всегда буду помнить это. За кого я буду болеть в матче «ПСЖ» – «Барселона»? Конечно, за «ПСЖ»! Нас ждет классная игра. Возможно, я поеду на матч в Париж, это будет отличный футбол», – заявил Покеттино.

Напомним, встреча «ПСЖ» – «Барселона» состоится 14 февраля.