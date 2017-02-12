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Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Осасуной»

12 февраля 2017, 00:39
4

Матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» завершился победой команды из Мадрида. Счет в матче открыл Криштиану Роналду на 24-й минуте, но спустя семь минут равенство восстановил Серхио Леон. Победный гол забил Иско по истечении часа игры. На третьей добавленной минуте отличился Лукас Васкес.

Таким образом, столичный клуб набрал 49 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, которое временно занимала «Барселона». Аутсайдер чемпионата «Осасуна» осталась на последней строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Осасуна – Реал Мадрид – 1:2 (1:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 24; 1:1 – Леон, 33; 1:2 – Иско, 62; 1:3 — Васкес. 90+3.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Осасуна Реал
Комментарии (4)
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ЖОРРО
1486849428
Молодцы,не оступились...хотя аутсайдеры дали бой!
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ROOSHAN
1486850037
Поставил П2 и ТБ2.5 по 500 болларов!
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artem 81
1486874994
Так себе игрули
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500/\500
1486900781
реал вам не грибы,не проста победили в многих турнирах
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