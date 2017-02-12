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    Примера. «Реал» добился гостевой победы над «Осасуной»

    Матч 22-го тура Ла Лиги между «Осасуной» и «Реалом» завершился победой команды из Мадрида. Счет в матче открыл Криштиану Роналду на 24-й минуте, но спустя семь минут равенство восстановил Серхио Леон. Победный гол забил Иско по истечении часа игры. На третьей добавленной минуте отличился Лукас Васкес.

    Таким образом, столичный клуб набрал 49 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице, которое временно занимала «Барселона». Аутсайдер чемпионата «Осасуна» осталась на последней строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Осасуна – Реал Мадрид – 1:2 (1:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 24; 1:1 – Леон, 33; 1:2 – Иско, 62; 1:3 — Васкес. 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.02.2017 00:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      500/\500 12 февраля 2017, 14:59

      реал вам не грибы,не проста победили в многих турнирах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 12 февраля 2017, 07:49

      Так себе игрули

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 12 февраля 2017, 00:53

      Поставил П2 и ТБ2.5 по 500 болларов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 февраля 2017, 00:43

      Молодцы,не оступились...хотя аутсайдеры дали бой!

      0
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