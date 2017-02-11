Аллегри хочет провести в «Ювентусе» еще 300-400 матчей

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил надежду, что ему удастся провести в туринском клубе еще долгое время. Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет свой пост по окончании сезона.

«Как я могу комментировать то, чего не существует, или же отрицать то, чего не говорил? У меня есть контракт с «Ювентусом», я счастлив здесь. В ближайшее время мы обсудим с руководством клуба дальнейшие планы.

Завтрашний матч будет сотым для меня в «Ювентусе»? Никогда не думал о статистических данных. Для меня главное – победа в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Надеюсь, что проведу здесь еще 300-400 матчей», – заявил Аллегри.