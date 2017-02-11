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    Аллегри хочет провести в «Ювентусе» еще 300-400 матчей

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил надежду, что ему удастся провести в туринском клубе еще долгое время. Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет свой пост по окончании сезона.

    «Как я могу комментировать то, чего не существует, или же отрицать то, чего не говорил? У меня есть контракт с «Ювентусом», я счастлив здесь. В ближайшее время мы обсудим с руководством клуба дальнейшие планы.

    Завтрашний матч будет сотым для меня в «Ювентусе»? Никогда не думал о статистических данных. Для меня главное – победа в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Надеюсь, что проведу здесь еще 300-400 матчей», – заявил Аллегри.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2017 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 14 февраля 2017, 22:16

      Долгосрочные планы)

      0
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      Рейтинг: +10

      Tumyr0709 12 февраля 2017, 01:19

      А помните когда его в первые звали он сказал что никогда не будет работать в Ювентусе!!!!! Сучка)))

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 февраля 2017, 18:10

      Прижился уже

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 февраля 2017, 17:34

      Можно и больше

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