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  • «Торпедо» готово предложить Алексею Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц

«Торпедо» готово предложить Алексею Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц

11 февраля 2017, 15:17
28

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Напомним, россиянин хотел перейти в «Рубин», но затем отозвал заявление об увольнении из московского клуба.

«Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в «Локо», приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить «Майбах», но потерять драйв, адреналин.

К Алексею в «Локо» относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить «Торпедо»? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей», – сказал Игнатьев.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Торпедо Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (28)
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polt
1486815930
Больше он в настоящее время и не стоит...
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АЛЕКС 58
1486817263
Многовато!На прожиточный минимум не заработал!
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valike35
1486817433
Это максимум чего заслуживают наши
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alexis02lion
1486817837
Круто. Пусть дальше с Палычем ругается. Не нужен такой игрок Рубину. Зачем Рыжикову и Караденизу ему мозги вправлять, пусть Палыч мучается.
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Tostao
1486817938
Вот таким и должен быть потолок зарплат нашим звездунам!
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BorisoW
1486818614
Многовато,10т+бонусы за результативные действия,например по 5т за голевую передачу,и 10т за гол. И пусть бонусами хоть милиард зарабатывает,а нет результата нет денег,только так наших звездунов можно бегать заставить и пользу клубу приносить...
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DEFENDER114
1486818699
Адекватное вознаграждение за статистику игрока
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порт
1486819720
За 16 игр 1 гол, и одна голевая передача 80 тыс. многовато.
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aguila_real
1486822592
вот такие зарплаты и должны быть у наших футболистов
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Закат
1486846613
зенит- гавно
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