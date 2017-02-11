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    «Торпедо» готово предложить Алексею Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц

    Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Напомним, россиянин хотел перейти в «Рубин», но затем отозвал заявление об увольнении из московского клуба.

    «Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в «Локо», приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить «Майбах», но потерять драйв, адреналин.

    К Алексею в «Локо» относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить «Торпедо»? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей», – сказал Игнатьев.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 15:17
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +281

      serhz 12 февраля 2017, 13:59

      Вот очередной пример , когда из серенького игруна раздувают подающего надежды !! -сколько их было и где они !! -а этому ещё надо хоть что то показать , но в башке уже миллионы , а по игре и на рубли не тянет.

      1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 12 февраля 2017, 12:33

      80 тысяч в год ,для него предел
      Больше он не стоит

      1
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит- гавно

      -4
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      Рейтинг: +2

      Закат 11 февраля 2017, 23:49

      Я его могу штукатуром устроить с зарплатой 20-100 тысяч в месяц, а он хоть на 50 будет работать?

      -1
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 11 февраля 2017, 23:35

      Наверно у меня за 80 тыс. месяц, больше КПД было бы, чем у Миранчука. ЗА 16 ИГР ТО!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 11 февраля 2017, 21:32

      великая надежда!!! 16-игр гол и голевая передача!!! вот на каких мы надеемся на домашнем мундиале!!! куда мы катимся???!!!

      1
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 11 февраля 2017, 17:27

      Многовато.

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 11 февраля 2017, 17:16

      вот такие зарплаты и должны быть у наших футболистов

      1
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > VVM1964 11 февраля 2017, 21:42

      ну а что? пусть средняя зарплата будет 80 тысяч + премиальные/бонусы если будут хорошо играть= около 200-300, если не больше, этого мало для среднестатистического футболиста РПЛ?

      2
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 11 февраля 2017, 17:12

      И думать не надо

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      Рейтинг: +213

      nik_59 11 февраля 2017, 17:11

      Это близко к правильному, если играть будет.

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