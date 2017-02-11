«Торпедо» готово предложить Алексею Миранчуку 80 тысяч рублей в месяц

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком. Напомним, россиянин хотел перейти в «Рубин», но затем отозвал заявление об увольнении из московского клуба.

«Алексей – одно из достояний нашего футбола. С надеждой смотрим на него, ждем, когда этот бутон раскроется. Верю, что к 2018 году дождемся. Он остался в «Локо», приняв, на мой взгляд, самое верное решение. Тяжба с клубом – результат того, что люди со стороны пытались вникнуть в его спортивные проблемы и якобы сделать лучше. Кто эти люди со стороны? Это ведь не только Миранчука касается. Рядом с молодыми игроками часто есть более взрослые люди, которые подталкивают к таким решениям, которые не развивают футболиста, а используют для получения сиюминутной выгоды. Но это для игрока все временно – можно получить деньги и купить «Майбах», но потерять драйв, адреналин.

К Алексею в «Локо» относятся хорошо, доверяют. По тому, что читаю в прессе, клуб дает хорошую зарплату. Не у каждого футболиста РФПЛ такая есть. Сколько бы Алексею могло предложить «Торпедо»? Если пофантазировать и поскрести по сусекам, не более 80 тысяч рублей», – сказал Игнатьев.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.