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    Сарри: «Не могу сказать, что мы сможем играть на одном уровне с «Реалом»

    Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри пообщался с журналистами после матча 24-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0). По словам специалиста, в этот вечер его подопечные не думали о предстоящем противостоянии с мадридским «Реалом». Напомним, что уже в среду в Мадриде состоится первый матч между командами в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Не могу сказать, что мы сможем играть на одном уровне с «Реалом». На завтрашнем матче я буду внимательно изучать их. Мы должны быть в хорошей форме и верить в себя. Сегодня наши футболисты были сосредоточены исключительно на «Дженоа». Иначе мы не смогли бы набрать очков.

    В предстоящих играх с «Реалом» мои игроки хотят увидеть, на каком уровне они находятся по отношению к звездам», – отметил он.

    Источник: Football Italia

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    11.02.2017 06:32
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