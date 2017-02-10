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    Мата: «Уход Де Хеа? Он счастлив в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился мнением о будущем голкипера «красных дьяволов» Давида Де Хеа. По словам хавбека, испанец счастлив в нынешней команде и не планирует из нее уходить.

    «Де Хеа уже долго выступает за «Манчестер Юнайтед». Его вклад в результаты команды неоценим. Его возможный уход? Я не говорил с ним об этом, но знаю, что он счастлив здесь и не думает об этом. Если уже сейчас столько слухов о его будущем, то представьте, что будет ближе к лету», – сказал Мата.

    Напомним, ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего вратаря заинтересован «Реал», который готов заплатить за него 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне Де Хеа провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 24 матча, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: Skysports

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    10.02.2017 22:24
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