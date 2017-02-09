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    Ещенко: «Самедов за два дня успел устать от меня»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил удовлетворение нынешним отрезком своей карьеры. Как отметил футболист, в составе красно-белых он почувствовал, что эта команда действительно народная.

    «Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров, поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде. После прихода в «Спартак» меня и узнают и общаются со мной болельщики. По-настоящему народная команда.

    Сравнивать меня ни с кем не нужно. Если надо будет, я могу и пошутить и разыграть человека. Самедов, вон, за два дня уже устал от меня. От чего устал? Смеяться или плакать. В «Спартаке» отличные ребята, больше половины знал. Кого не знал, уже давно познакомился. Со всеми находишь общий язык», – сказал Ещенко.

    В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну желтую карточку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2017 16:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 9 февраля 2017, 20:58

      Спартак там это, тренируется вообще? а то чет мне кажется только с прессой балаболят на тему кому сколько до дома топать после чемпионства

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > RedGreenHooligan 10 февраля 2017, 10:05

      ты ленту новостную полистай и узнаешь, Спартак на сборах во всю тренится

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > hellkid 10 февраля 2017, 12:11

      да я то читаю... и вжу, что то глушаков уже про судейство ныть начал, то вот ещенко ржет на тренировках, то Бокетти и Таски собрались пешком в Италию и Германию пешком... а других то нет новостей.... поэтому такие мысли и возникают, если прям пристально не следить за клубом... в прочем такая болтовня как правило ни к чему хорошему не приводит, мне бы было страшно, если бы Локо шел на 1 месте, а игроки только языком трепали какие они герои, и что будут чемпионами... такое отношение ни к чему хорошему не приводит

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 18:08

      Бедный Самедов))

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 февраля 2017, 18:04

      Ничего-ничего! Самедов и сам пошутить и поДшутить мастак!))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2017, 17:41

      Хорошо сказал.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 февраля 2017, 16:36

      Поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде! Браво! Человеку есть с чем сравнивать!

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