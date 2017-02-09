Ещенко: «Самедов за два дня успел устать от меня»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил удовлетворение нынешним отрезком своей карьеры. Как отметил футболист, в составе красно-белых он почувствовал, что эта команда действительно народная.

«Конечно, я жизнью доволен. У меня две дочки, сам жив-здоров, поиграл в хороших командах, сейчас играю в отличной команде. После прихода в «Спартак» меня и узнают и общаются со мной болельщики. По-настоящему народная команда.

Сравнивать меня ни с кем не нужно. Если надо будет, я могу и пошутить и разыграть человека. Самедов, вон, за два дня уже устал от меня. От чего устал? Смеяться или плакать. В «Спартаке» отличные ребята, больше половины знал. Кого не знал, уже давно познакомился. Со всеми находишь общий язык», – сказал Ещенко.

В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 15 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну желтую карточку.