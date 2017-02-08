Маротта: «Аллегри возглавит «Арсенал»? Нет никаких оснований, что он покинет «Ювентус»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта опроверг слухи, согласно которым главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри может возглавить «Арсенал». По его словам, итальянец не покинет свою нынешнюю команду.

«У Аллегри с «Ювентусом» действующий контракт и большие цели, которые они хотят вместе достигнуть. Нет никаких оснований, что Массимилиано покинет команду. Между сторонами есть взаимная симпатия и даже привязанность», – сказал Маротта.

Напомним, Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. На данный момент туринский клуб под руководством итальянца единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.