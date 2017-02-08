Болельщики «Баварии» вывесили баннер «Зозуля, пошел вон из футбола!»

Болельщики «Баварии» посвятили один из баннеров на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) форварду сборной Украины Романа Зозуле.
«Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон», — гласила надпись на баннере.
Отметим, что спустя несколько минут баннер убрали.
Напомним, что первыми о причастности Зозули к нацизму заявили болельщики «Райо Вальекано», которые выступили против подписания футболиста клубом.
Источник: Twitter
Испания и Германия 10 лет плечом к плечу несли нацизм и фашизм в мир (Франко и Гитлер нацисты и фашисты), а теперь придурки не учившие историю , баннеры вывешивают, и в комментах херню несут. А если уебни не отличают герб Украины от нацистской символики, - то в гугле посмотрите, а не пи*дите!!!