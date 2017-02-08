Болельщики «Баварии» вывесили баннер «Зозуля, пошел вон из футбола!»

Болельщики «Баварии» посвятили один из баннеров на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) форварду сборной Украины Романа Зозуле.

«Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон», — гласила надпись на баннере.

Отметим, что спустя несколько минут баннер убрали.

Напомним, что первыми о причастности Зозули к нацизму заявили болельщики «Райо Вальекано», которые выступили против подписания футболиста клубом.