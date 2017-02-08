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    Болельщики «Баварии» вывесили баннер «Зозуля, пошел вон из футбола!»

    Болельщики «Баварии» посвятили один из баннеров на матче Кубка Германии с «Вольфсбургом» (1:0) форварду сборной Украины Романа Зозуле.

    «Наци, убирайтесь из футбола! Зозуля, пошел вон», — гласила надпись на баннере.

    Отметим, что спустя несколько минут баннер убрали.

    Напомним, что первыми о причастности Зозули к нацизму заявили болельщики «Райо Вальекано», которые выступили против подписания футболиста клубом.

    Источник: Twitter

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    08.02.2017 11:05
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 8 февраля 2017, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие же вы уебаны!

      Испания и Германия 10 лет плечом к плечу несли нацизм и фашизм в мир (Франко и Гитлер нацисты и фашисты), а теперь придурки не учившие историю , баннеры вывешивают, и в комментах херню несут. А если уебни не отличают герб Украины от нацистской символики, - то в гугле посмотрите, а не пи*дите!!!

      -9
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > sssrspartak 8 февраля 2017, 16:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Парень, в моем комментарие есть хоть словом про порошенко и его пособников??? ты хоть думаешь про что пишешь или все по инструкции? ты прочитай что ниже пишут? ни одного комментария про футбол!!!

      -4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Kybik-Pybik 8 февраля 2017, 17:03

      Ты придурок чего разорался?При чём тут герб?Зозуля помагает деньгами банд - формированиям в украине убивающих мирных жителей на Донбассе.Убивали в Одессе,Киеве, Мариуполе и продолжают убивать.Немцы и Испанцы пережили фашизм и нацизм и не хотят повторения. Читай внимательней,а не оскорбляй по напрасну.

      8
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > sssrspartak 8 февраля 2017, 17:17

      Видимо спал эти три дня и решил что тут дело только в футболке зозули.Начало то было именно такое,я тоже не знал что он нацик.Можно посмотреть любое шествие нацистов на украине - там всегда присутствует этот трезубец рядом со свастикой и флагом укр.Раз власти не против этого,значит согласны и поддерживают тождество этих символов.

      1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Gullit 76 8 февраля 2017, 23:28

      Откуда ты знаешь чем занимается Зозуля??!?!? Это тебе киселев такое рассказал??? Кроме "банд" Зозуля помогает жителям и семьям, тем которые пострадали от оружия... Интересно откуда же взялись у мирных жителей танки, грады и смерчи? Этого тебе киселев не рассказал? а жаль...

      -2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Ardenn 8 февраля 2017, 23:39

      Это интересно кого же ваши воины-освободители уже освободили??? Вьетнам? Афганистан? Грузию? Сирию?
      И вообще я просто констатировал факт: Зозуля никакой не неонацист, про что и сказал журналист, который и придумал эту новость, опроверг ее и принес извинения... про политику и войну я ни слова не написал! вы сами начали эту тему!

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Kybik-Pybik 8 февраля 2017, 23:57

      Танки они они достали в бою с твоими нациками,как и всё остальное.Не неси бред кому он помог - Детям убитым на его деньги?Может он помог шахтёров которых после обстрела завалило в шахте?Иди скачи!А то тебя твои на гиляку посадят!

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 8 февраля 2017, 15:33

      Немцев уже "великие укры" достали, да и не только немцев....

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 февраля 2017, 14:07

      "Хорошие последние новости из Сытой Европы. Не ужели поняли кто есть кто. Наши бы кинопроизводители поняли бы снимая ублюдка из украинского квартала! На каждой политической прогамме выступают нацисы и кто их приглашает на наше телевидиние?"

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 февраля 2017, 13:22

      Респект

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 февраля 2017, 13:21

      В жопу зозулю, в жопу нацистов, в жопу майдан!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 8 февраля 2017, 12:52

      Красавцы, своеобразный "флешмоб" получился бы, надо запустить по всей Европе, чтобы знали и пресекали нацизм на корню.

      6
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 8 февраля 2017, 12:17

      Зозуля на короткое время становится самым популярным футболистом! Фанаты самой "Баварии" "прославляют" его имя на свои матчах. Жаль, что это никак не связано со спортом...

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 12:06

      И там есть нормальные люди.Они прошли нацизм и знают что это такое.А этот зазуля как молокососы из их нацгвардии,думает нацизм это круто.

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      Рейтинг: +21

      John.gol 8 февраля 2017, 12:04

      Такой падали нечего делать в нормальных чемпионатах, пускай у себя на помойке играет

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      Рейтинг: +124

      Elect 8 февраля 2017, 11:55

      Гнать его надо! Пусть едет в свой чемпионат, там свой нацист среди своих будет

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