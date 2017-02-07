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    Анчелотти хочет больше оборонительных действий от Роббена и Дугласа Косты

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал претензии в адрес Арьена Роббена и Дугласа Косты за плохую работу при обороне.

    «Игра в обороне требует от каждого игрока демонстрировать самоотдачу. В этом и заключается командная работа. Сейчас я говорю как о защитниках, так и Роббене с Дугласом Костой. Ведь «Вольфсбург» настолько же силен, насколько и «Шальке-04». Они сейчас на нижних строчках турнирной таблицы, но это не значит, что их составы слабы», – сказал Анчелотти.

    Матч 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом» состоится в Мюнхене во вторник, 7 февраля.

    Источник: Bild

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    07.02.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 февраля 2017, 09:37

      Себе предъявляйте претензии, дон Карло. Будем так же играть, как с Шальке, вылетите из команды до конца сезона.

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