Анчелотти хочет больше оборонительных действий от Роббена и Дугласа Косты

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал претензии в адрес Арьена Роббена и Дугласа Косты за плохую работу при обороне.

«Игра в обороне требует от каждого игрока демонстрировать самоотдачу. В этом и заключается командная работа. Сейчас я говорю как о защитниках, так и Роббене с Дугласом Костой. Ведь «Вольфсбург» настолько же силен, насколько и «Шальке-04». Они сейчас на нижних строчках турнирной таблицы, но это не значит, что их составы слабы», – сказал Анчелотти.

Матч 1/8 финала Кубка Германии с «Вольфсбургом» состоится в Мюнхене во вторник, 7 февраля.