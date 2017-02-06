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    Перес: «В 2000 году «Реал» пережил серьезный экономический кризис»

    Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о трансферной политике клуба, направленной на покупку звездных игроков. По словам функционера, приобретая футболиста, руководство должно думать о том, какой доход он принесет.

    «Люди понимают очевидное – мы подписываем больших футболистов вроде Роналдо, Зидана, Фигу. Но, помимо игроков, существует и экономический аспект. Для нашей модели фундаментальное значение имеет понятие о том, что, подписывая каждого игрока, мы должны думать: какой доход мы получим? В 2000 году у «Реала» был серьезный экономический кризис. Такой серьезный, что речь шла о потере статуса клуба, которым владеют его члены. Но клуб не должен принадлежать одному человеку», – заявил Перес.

    «Реал» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Примеры.

    Источник: Goal.com

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    06.02.2017 23:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 7 февраля 2017, 16:23

      всем и так известно для для переса экономическая сторона важнее игровых аспектов

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    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 7 февраля 2017, 01:38

      Кризис всегда когда-нибудь заканчивается! Удачи!!!!

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