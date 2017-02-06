Перес: «В 2000 году «Реал» пережил серьезный экономический кризис»

Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о трансферной политике клуба, направленной на покупку звездных игроков. По словам функционера, приобретая футболиста, руководство должно думать о том, какой доход он принесет.

«Люди понимают очевидное – мы подписываем больших футболистов вроде Роналдо, Зидана, Фигу. Но, помимо игроков, существует и экономический аспект. Для нашей модели фундаментальное значение имеет понятие о том, что, подписывая каждого игрока, мы должны думать: какой доход мы получим? В 2000 году у «Реала» был серьезный экономический кризис. Такой серьезный, что речь шла о потере статуса клуба, которым владеют его члены. Но клуб не должен принадлежать одному человеку», – заявил Перес.

«Реал» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Примеры.