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  • Марсело обозвал болельщиков «Реала» идиотами и попросил их заткнуться

Марсело обозвал болельщиков «Реала» идиотами и попросил их заткнуться

6 февраля 2017, 12:36
18

Защитник «Реала» Марсело в нелицеприятной форме ответил болельщикам мадридцев на комментарии под фотографией на своей странице в Instagram.

Бразилец выложил поздравительный пост в соцсети, посвященный форварду «Барселоны» Неймару, который является партнером 28-летнего игрока по национальной сборной. При этом Марсело не поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, который, также как и футболист сине-гранатовых, празднует день рождения 5 февраля.

В комментариях под фото с Неймаром фанаты сливочных неоднократно задали Марсело вопрос относительно отсутствия поздравления в адрес 32-летнего португальца. На что получили ответ: «Заткнитесь, идиоты».

Примечательно, что следующая публикация в Instagram Марсело уже предназначалась Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Испания. Примера Реал Барселона Марсело Роналду Криштиану Неймар
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Diman67
1486375069
всё по делу сказал)
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sir_Alex
1486376835
Пусть теперь ждёт "ответку" от благодарных фанатов!
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h3LL1k
1486376954
в Испании футболисты не любят своих фанатов :D , а так если честно опять типичный бред с пустого места)
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altezzik
1486378398
Околофутбольная возня
Ответить
АЛЕКС 58
1486378752
Кому какое дело до того,кого он поздравил,а кого нет?Это не болельщики,а больные фанаты!
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REAL1902
1486378774
Роналду он уж в любом случае поздравил на тренировке в живую. Глупо этого не понимать.
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Benifacto
1486388313
Мда...они там вабще непонятные, освистывали Рональдо, теперь бесятся что его не поздравил Марсело...у них там вместо головы шляпы соломенные походу
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Luis Figo
1486388565
сейчас начнется это были фаны барсы! ))
Ответить
Protosser
1486450256
Все правильно сделал.
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temarulezzz
1486473926
зря конечно - все таки он медийная персона и должен воздерживаться от подобных высказываний
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