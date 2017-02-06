Марсело обозвал болельщиков «Реала» идиотами и попросил их заткнуться

Защитник «Реала» Марсело в нелицеприятной форме ответил болельщикам мадридцев на комментарии под фотографией на своей странице в Instagram.

Бразилец выложил поздравительный пост в соцсети, посвященный форварду «Барселоны» Неймару, который является партнером 28-летнего игрока по национальной сборной. При этом Марсело не поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, который, также как и футболист сине-гранатовых, празднует день рождения 5 февраля.

В комментариях под фото с Неймаром фанаты сливочных неоднократно задали Марсело вопрос относительно отсутствия поздравления в адрес 32-летнего португальца. На что получили ответ: «Заткнитесь, идиоты».

Примечательно, что следующая публикация в Instagram Марсело уже предназначалась Роналду.

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