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    Марсело обозвал болельщиков «Реала» идиотами и попросил их заткнуться

    Защитник «Реала» Марсело в нелицеприятной форме ответил болельщикам мадридцев на комментарии под фотографией на своей странице в Instagram.

    Бразилец выложил поздравительный пост в соцсети, посвященный форварду «Барселоны» Неймару, который является партнером 28-летнего игрока по национальной сборной. При этом Марсело не поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду, который, также как и футболист сине-гранатовых, празднует день рождения 5 февраля.

    В комментариях под фото с Неймаром фанаты сливочных неоднократно задали Марсело вопрос относительно отсутствия поздравления в адрес 32-летнего португальца. На что получили ответ: «Заткнитесь, идиоты».

    Примечательно, что следующая публикация в Instagram Марсело уже предназначалась Роналду.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.02.2017 12:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 7 февраля 2017, 16:25

      зря конечно - все таки он медийная персона и должен воздерживаться от подобных высказываний

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 февраля 2017, 09:50

      Все правильно сделал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 февраля 2017, 16:42

      сейчас начнется это были фаны барсы! ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 6 февраля 2017, 16:38

      Мда...они там вабще непонятные, освистывали Рональдо, теперь бесятся что его не поздравил Марсело...у них там вместо головы шляпы соломенные походу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 6 февраля 2017, 13:59

      Роналду он уж в любом случае поздравил на тренировке в живую. Глупо этого не понимать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 6 февраля 2017, 13:59

      Кому какое дело до того,кого он поздравил,а кого нет?Это не болельщики,а больные фанаты!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 6 февраля 2017, 13:53

      Околофутбольная возня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 6 февраля 2017, 13:47

      Ну а не идиоты что ли, если он выставил фото с Неймором, как он может Криса поздравить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Luccot 6 февраля 2017, 13:30

      круто

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 февраля 2017, 13:29

      в Испании футболисты не любят своих фанатов :D
      , а так если честно опять типичный бред с пустого места)

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