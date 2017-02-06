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Купер проиграл шестой финал из шести в качестве тренера

6 февраля 2017, 01:31
6

Проигранный финал Кубка африканских наций от команды Камеруна (1:2) стал для главного тренера сборной Египта Эктора Купера шестым в его тренерской карьере.

В сезонах-1997/98 и -1998/99 соответственно аргентинец остановился в шаге от завоевания Кубка Короля и Кубка обладателей кубков с «Мальоркой», в сезонах-1999/00 и -2000/01 проиграл два подряд финала Лиги чемпионов с «Валенсией», а также уступил в решающем матче Кубка Греции-2010 в статусе главного тренера «Ариса».

В качестве футболиста 61-летний специалист проиграл в четырех финальных матчах.

Источник: Twitter
Кубок африканских наций Египет
Комментарии (6)
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JUVIO
1486334064
Везунчик от бога
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JUVIO
1486334111
Ему бы в бенфику , у них проблема похожая
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Wagarti
1486345205
Сорри, чувак.
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ЮЗИК
1486350658
Завязывать надо с футболом, не его это
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mihail200606
1486360051
Карма такая.. Что поделать.. Когда нибудь повезет.. Раньери тоже все время в неудачниках был, но ниче, выстрелил..
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Lexa_Lexa
1486361276
Невезет так невезетет
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