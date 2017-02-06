Купер проиграл шестой финал из шести в качестве тренера

Проигранный финал Кубка африканских наций от команды Камеруна (1:2) стал для главного тренера сборной Египта Эктора Купера шестым в его тренерской карьере.

В сезонах-1997/98 и -1998/99 соответственно аргентинец остановился в шаге от завоевания Кубка Короля и Кубка обладателей кубков с «Мальоркой», в сезонах-1999/00 и -2000/01 проиграл два подряд финала Лиги чемпионов с «Валенсией», а также уступил в решающем матче Кубка Греции-2010 в статусе главного тренера «Ариса».

В качестве футболиста 61-летний специалист проиграл в четырех финальных матчах.