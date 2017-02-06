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    Купер проиграл шестой финал из шести в качестве тренера

    Проигранный финал Кубка африканских наций от команды Камеруна (1:2) стал для главного тренера сборной Египта Эктора Купера шестым в его тренерской карьере.

    В сезонах-1997/98 и -1998/99 соответственно аргентинец остановился в шаге от завоевания Кубка Короля и Кубка обладателей кубков с «Мальоркой», в сезонах-1999/00 и -2000/01 проиграл два подряд финала Лиги чемпионов с «Валенсией», а также уступил в решающем матче Кубка Греции-2010 в статусе главного тренера «Ариса».

    В качестве футболиста 61-летний специалист проиграл в четырех финальных матчах.

    Источник: Twitter

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    06.02.2017 01:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 февраля 2017, 09:07

      Невезет так невезетет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 6 февраля 2017, 08:47

      Карма такая.. Что поделать.. Когда нибудь повезет.. Раньери тоже все время в неудачниках был, но ниче, выстрелил..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 6 февраля 2017, 06:10

      Завязывать надо с футболом, не его это

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 февраля 2017, 04:40

      Сорри, чувак.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 февраля 2017, 01:35

      Ему бы в бенфику , у них проблема похожая

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 6 февраля 2017, 01:34

      Везунчик от бога

      0
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