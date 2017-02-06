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Кубок Африканских Наций
Египет - Камерун
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Судьи
Главный судья:
Жанни Сиказве
Материалы
6 февраля 2017
19:45
Cоло Абубакара и слезы Мане. Почему Кубок Африки оживил футбол
7
01:31
Купер проиграл шестой финал из шести в качестве тренера
6
01:11
Трансферная цель «Локомотива» Бассого — лучший игрок Кубка африканских наций
6
00:20
Видео
Гол Абубакара подарил Камеруну золото Африки и путевку на Кубок конфедераций в Россию
7
00:01
Кубок африканских наций. Гол Абубакара на 88-й минуте матча против Египта принес Камеруну победу на турнире
5
5 февраля 2017
10:28
Бондаренко: «В финале КАН верх возьмет Египет»
2
Египет - Камерун
05.02.2017, Воскресенье, 22:00 мск
Либревилль, стадион
Стад д'Ангондже
Кубок африканских наций, Финал
Египет
-
Камерун
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Видео
История игр
Комментарии (1)
Обзор матча
Кубок Африканских Наций 2010
1/4 финала
25 января, понедельник
19:00
Египет
3:1
Камерун
Кубок Африканских Наций 2008
Финал,
10 февраля, воскресенье
20:00
Камерун
0:1
Египет
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник
20:00
Египет
4:2
Камерун
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Рейтинг:
+24
swot
4 февраля 2017, 17:20
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Думаю победит Камерун
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