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Судьи
Главный судья:
Жанни Сиказве
Материалы

Египет - Камерун

05.02.2017, Воскресенье, 22:00 мск Либревилль, стадион Стад д'Ангондже Кубок африканских наций, Финал Египет - Камерун
Обзор матча
Кубок Африканских Наций 2010
1/4 финала
25 января, понедельник 19:00 Египет 3:1 Камерун
Кубок Африканских Наций 2008
Финал,
10 февраля, воскресенье 20:00 Камерун 0:1 Египет
Кубок Африканских Наций 2008, группа C
1 тур
22 января, вторник 20:00 Египет 4:2 Камерун
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    Рейтинг: +24

    swot 4 февраля 2017, 17:20

    Думаю победит Камерун

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