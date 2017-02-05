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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Камерун
Египет - Камерун: обзор матча 05 февраля 2017
Египет
05.02.2017, воскресенье, 22:00
Кубок африканских наций, Финал
1 : 2
Завершен
Камерун
22'
М. Эль-Ненни
60'
Н. Н'Кулу
89'
В. Абубакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Египет - Камерун
90'
+4
Желтая карточка
К. Бассогог
90'
+4
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ж. Зуа
Желтая карточка
Р. Собхи
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
К. Фай
89'
Желтая карточка
В. Абубакар
89'
ГОЛ! 1:2!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Сиани
Замена
Р. Собхи
️️️️
Трезеге
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
Б. Муканджо
45'
Замена
В. Абубакар
️️️️
Р. Тамбе
31'
Замена
Н. Н'Кулу
️️️️
Тейку
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Ненни
Пас отдал
М. Салах
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
7
Ахмед Фатхи
ВР
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
22
Амр Варда
ЦП
17
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
19
Абдаллах Саид
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Камерун
1
Фабрис Ондоа
ВР
6
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
5
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
17
Арно Джум
ЦП
8
Бенджамин Муканджо
АП
9
Жак Зуа
АП
11
Кристиан Бассогог
ПП
15
Себастьен Сиани
ПП
18
Роберт Тамбе
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Камерун
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
3
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
14
Жорж Манджек
ЦП
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
10
Венсан Абубакар
ЦФ
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
3-1-2-3
1
Эль-Хадари
6
Хегази
2
Габр
3
Эль-Мохамади
8
Хамед
22
Варда
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
19
Саид
10
Салах
4-3-2-1
1
Ондоа
19
Фай
5
Нгаду-Нгаджуй
4
Тейку
6
Ойонго
15
Сиани
17
Джум
11
Бассогог
8
Муканджо
9
Зуа
18
Тамбе
7
Трезеге
14
Собхи
14
Собхи
7
Трезеге
4
Тейку
3
Н'Кулу
3
Н'Кулу
4
Тейку
9
Зуа
14
Манджек
14
Манджек
9
Зуа
18
Тамбе
10
Абубакар
10
Абубакар
18
Тамбе
Остались в запасе
Египет
Камерун
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
5
Ибрахим Салах
ЦП
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
5
Ибрахим Салах
ЦП
13
Мохамед Абдельшафи
ЛЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
7
Клинтон Н'Жи
ПВ
22
Жозеф Нгвем
ЦЗ
23
Жоржес Бокве
ВР
16
Жюль Года
ВР
2
Эрнест Мабука
ЦЗ
21
Мохамед Дьете
ЦЗ
11
Эдгар Салли
ЦП
12
Франк Бойя
ЦП
12
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Египет - Камерун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 2
31.03.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Камерун
0 : 2
09.01.2026
Марокко
Кубок африканских наций, 1/8 финала
ЮАР
1 : 2
04.01.2026
Камерун
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Стад д'Ангондже
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