Назван вещатель Кубка Африки в России и Белоруссии

Стало известно, кто будет транслировать матчи Кубка африканских наций для российских и белорусских зрителей.
Эксклюзивные права на показ турнира достались онлайн-сервису Okko.
Подписчики смогут посмотреть все игры кубка в прямом эфире и в записи, с возможностью выбирать аудиодорожку и другими функциями Okko.
«Кубок африканских наций – одно из самых ярких и эмоциональных футбольных событий в мире.
Эта зима вновь будет жаркой для ценителей спорта в Okko, потому что мы покажем кубок в максимальном объеме. Как обычно, ждем футбольного драйва, неожиданных развязок и энергии большой игры», – заявил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.
- КАФ-2025 пройдет в Марокко с участием 24 сборных.
- Даты проведения турнира – с 21 декабря по 18 января.
Источник: Okko