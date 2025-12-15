Введите ваш ник на сайте
Назван вещатель Кубка Африки в России и Белоруссии

Сегодня, 15:45
1

Стало известно, кто будет транслировать матчи Кубка африканских наций для российских и белорусских зрителей.

Эксклюзивные права на показ турнира достались онлайн-сервису Okko.

Подписчики смогут посмотреть все игры кубка в прямом эфире и в записи, с возможностью выбирать аудиодорожку и другими функциями Okko.

«Кубок африканских наций – одно из самых ярких и эмоциональных футбольных событий в мире.

Эта зима вновь будет жаркой для ценителей спорта в Okko, потому что мы покажем кубок в максимальном объеме. Как обычно, ждем футбольного драйва, неожиданных развязок и энергии большой игры», – заявил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

  • КАФ-2025 пройдет в Марокко с участием 24 сборных.
  • Даты проведения турнира – с 21 декабря по 18 января.

Источник: Okko
Кубок африканских наций
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1765804802
Тьфу на вас с вашей Очко и аудиодорожками
Ответить
