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    Трансферная цель «Челси» Дембеле не собирается уходить из «Селтика»

    Нападающий Мусса Дембеле опроверг слухи о своем возможном уходе из «Селтика». По словам футболиста, его будущее связано только с шотландским клубом.

    «Я не обращаю внимание на то, что люди говорят обо мне. Я просто делаю свое дело — продолжаю работать. Травма колена выбила из ритма на определенное время, и теперь я пытаюсь набрать былую форму как можно скорее. Мое будущее связано с «Селтиком», и мне это нравится», — сказал француз.

    В текущем сезоне шотландской Премьер-лиги Дембеле принял участие в 22-х матчах, в которых забил 12 мячей. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Челси».

    Источник: Skysports

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    05.02.2017 19:01
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