Трансферная цель «Челси» Дембеле не собирается уходить из «Селтика»

Нападающий Мусса Дембеле опроверг слухи о своем возможном уходе из «Селтика». По словам футболиста, его будущее связано только с шотландским клубом.

«Я не обращаю внимание на то, что люди говорят обо мне. Я просто делаю свое дело — продолжаю работать. Травма колена выбила из ритма на определенное время, и теперь я пытаюсь набрать былую форму как можно скорее. Мое будущее связано с «Селтиком», и мне это нравится», — сказал француз.

В текущем сезоне шотландской Премьер-лиги Дембеле принял участие в 22-х матчах, в которых забил 12 мячей. Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Челси».