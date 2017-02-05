Руководство московского «Динамо» хочет сократить зарплату футболистам

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев дал понять, что московский клуб в ближайшее время планирует разгрузить зарплатную ведомость. Ранее сообщалось, что бело-голубым запретили регистрировать новичков из-за имеющихся долгов перед некоторыми футболистами.

«Мы заинтересованы в каждом нашем футболисте, который хочет играть за «Динамо». Однако надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно «перегреты». И как говорили ранее, с ними мы пытаемся найти компромисс», – сказал Муравьев.

После 24-х туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.