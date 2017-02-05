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    Руководство московского «Динамо» хочет сократить зарплату футболистам

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев дал понять, что московский клуб в ближайшее время планирует разгрузить зарплатную ведомость. Ранее сообщалось, что бело-голубым запретили регистрировать новичков из-за имеющихся долгов перед некоторыми футболистами.

    «Мы заинтересованы в каждом нашем футболисте, который хочет играть за «Динамо». Однако надо понимать, что зарплаты некоторых футболистов значительно «перегреты». И как говорили ранее, с ними мы пытаемся найти компромисс», – сказал Муравьев.

    После 24-х туров ФНЛ «Динамо» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2017 13:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 6 февраля 2017, 11:41

      а до этого он в зарплатную ведомость не заглядывал?

      0
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      Рейтинг: +295

      akku 5 февраля 2017, 17:59

      Была милиция и было Динамо, стала полиция и всё и нема динамы. Жаль, а ведь было дерби.

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 14:20

      Слегка перегреты? ??не смешите.они космические

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