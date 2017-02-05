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    Моуринью: «В последних матчах «Манчестер Юнайтед» заслуживал большего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» выразил свое недовольство последними результатами команды. По мнению португальского специалиста, «красные дьяволы» заслуживали победы в каждой из ничейных встреч.

    «Мы остались на той же позиции, на которой находились до прошлой игры с «Халлом». Мы не смогли заработать три очка, которые были так нужны, но остались на той же позиции. Это плохой результат, но нам еще имеет смысл попытаться набрать очки в следующей игре.

    В каждой встрече, которая закончилась вничью, мы должны были побеждать. В каждом из этих матчей мы получили меньше, чем заслуживали. Но реальность такова, что мы потеряли очки», – отметил Моуринью.

    По итогам 23-х туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 42 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.02.2017 13:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2017, 16:47

      что правда, то правда..но разрыв до 2-го места мизерный, так что дерзайте) главное на очные встречи с топ-4 правильно настроиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 5 февраля 2017, 16:32

      Да уж. Непруха какая-то!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 5 февраля 2017, 15:56

      Хроническое невезение при классной игре.Верим в вас .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Psih86 5 февраля 2017, 15:33

      А вот что...А я подумал большего,за победу могли дать и 6 очков,вместо 3:-))))

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 февраля 2017, 13:52

      грядут большие победы, если не потеряют энтузиазм...

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 5 февраля 2017, 13:19

      Желаю удачи Моуринью

      2
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