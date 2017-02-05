Моуринью: «В последних матчах «Манчестер Юнайтед» заслуживал большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии гостевого матча 24-го тура АПЛ с «Лестером» выразил свое недовольство последними результатами команды. По мнению португальского специалиста, «красные дьяволы» заслуживали победы в каждой из ничейных встреч.

«Мы остались на той же позиции, на которой находились до прошлой игры с «Халлом». Мы не смогли заработать три очка, которые были так нужны, но остались на той же позиции. Это плохой результат, но нам еще имеет смысл попытаться набрать очки в следующей игре.

В каждой встрече, которая закончилась вничью, мы должны были побеждать. В каждом из этих матчей мы получили меньше, чем заслуживали. Но реальность такова, что мы потеряли очки», – отметил Моуринью.

По итогам 23-х туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 42 очка и занимает шестую позицию в турнирной таблице.