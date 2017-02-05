Генеральный директор «Динамо»: «Долгов у клуба нет»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, у москвичей нет долгов, кроме кредита в кипрской компании.

«Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions, долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам. Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы «полностью рассчитаться с долгами», как минимум, некорректно», – сказал он.

Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчиталось по долгам по зарплате перед полузащитником Игорем Денисовым и защитником Виталием Дьяковым, а в ближайшее время погасит задолженность перед нападающим Павлом Погребняком. Напомним, что «Динамо» на данный момент является лидером турнирной таблицы ФНЛ.