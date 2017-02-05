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    Генеральный директор «Динамо»: «Долгов у клуба нет»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о финансовой ситуации в клубе. По его словам, у москвичей нет долгов, кроме кредита в кипрской компании.

    «Помимо кредита перед компаний Eflen Constructions, долгов у клуба нет, есть только текущие обязательства по заработной плате и другим текущим платежам. Текущие обязательства клубом выполняются своевременно, долг перед ВТБ закрыт, поэтому говорить о том, чтобы «полностью рассчитаться с долгами», как минимум, некорректно», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» рассчиталось по долгам по зарплате перед полузащитником Игорем Денисовым и защитником Виталием Дьяковым, а в ближайшее время погасит задолженность перед нападающим Павлом Погребняком. Напомним, что «Динамо» на данный момент является лидером турнирной таблицы ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2017 11:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 февраля 2017, 13:31

      Все продали и почти за всё рассчитались,жизнь с нуля?)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 12:50

      Ничего нет,даже долгов.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 февраля 2017, 12:49

      Получается, что за строительство стадиона Динамо, клуб никому не должен, раз
      с ВТБ рассчитались или долги за строительство стадиона входят в текущие
      платежи на которые ссылается Е.Муравьев.

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 5 февраля 2017, 12:39

      вот это поворот !!!!!

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