Китайские владельцы «Интера» намерены пригласить Конте

Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте.
По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.
Напомним, что сейчас «Челси» под руководством Конте уверенно лидирует в АПЛ, имея девятиочковое от ближайшего преследователя.
Ранее сообщалось, что «Интер» намерен пригласить в команду главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, ради которого готов выплатить мадридскому клубу неустойку в размере 50 миллионов.
Источник: Football Italia