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Китайские владельцы «Интера» намерены пригласить Конте

5 февраля 2017, 11:34
9

Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте.

По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.

Напомним, что сейчас «Челси» под руководством Конте уверенно лидирует в АПЛ, имея девятиочковое от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен пригласить в команду главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, ради которого готов выплатить мадридскому клубу неустойку в размере 50 миллионов.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Челси Конте Антонио
Комментарии (9)
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Irina.Gunya
1486284508
Ага...Так он и побежит
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LeXxX282828
1486284979
Не согласиться.
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Gullit 76
1486286801
Похоже Сша китайское золото всё же им отдало.Через года 2 возможно,сейчас не пойдёт(конте)Симеоне возможно.
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Psih86
1486287234
Ага:-)))зачем такую ерунду вообще выкладывать!!!
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Oligarxgold
1486288874
Конте останиться в ЧЕЛСИ ))
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alex kidn
1486289005
Абрамович не отдаст
Ответить
melnicn
1486289679
Ну в Челси ему думаю совсем не плохо и даже не бедствует)))))))))))))
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roman230582
1486311026
Поднимают дух перед матчем с ЮВЕ
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BloodBow
1486413430
Если он хотел бы тренировать в серии А, то и дальше бы побеждал там с Юве!
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