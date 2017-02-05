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    Китайские владельцы «Интера» намерены пригласить Конте

    Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте.

    По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.

    Напомним, что сейчас «Челси» под руководством Конте уверенно лидирует в АПЛ, имея девятиочковое от ближайшего преследователя.

    Ранее сообщалось, что «Интер» намерен пригласить в команду главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, ради которого готов выплатить мадридскому клубу неустойку в размере 50 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    05.02.2017 11:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 6 февраля 2017, 23:37

      Если он хотел бы тренировать в серии А, то и дальше бы побеждал там с Юве!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 5 февраля 2017, 19:10

      Поднимают дух перед матчем с ЮВЕ

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 5 февраля 2017, 13:14

      Ну в Челси ему думаю совсем не плохо и даже не бедствует)))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 февраля 2017, 13:03

      Абрамович не отдаст

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +660

      Oligarxgold 5 февраля 2017, 13:01

      Конте останиться в ЧЕЛСИ ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 5 февраля 2017, 12:33

      Ага:-)))зачем такую ерунду вообще выкладывать!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 12:26

      Похоже Сша китайское золото всё же им отдало.Через года 2 возможно,сейчас не пойдёт(конте)Симеоне возможно.

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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 5 февраля 2017, 11:56

      Не согласиться.

      1
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      Рейтинг: +30

      Irina.Gunya 5 февраля 2017, 11:48

      Ага...Так он и побежит

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