Китайские владельцы «Интера» намерены пригласить Конте

Новые владельцы «Интера» из китайского холдинга Suning заинтересованы в приглашении в команду главного тренера «Челси» Антонио Конте.

По информации источника, специалисту будет предложен контракт, рассчитанный на четыре года. В «Интере» Конте будет зарабатывать 15 миллионов евро за сезон. Кроме того, итальянский тренер в первом же сезоне получит 400 миллионов на трансферы.

Напомним, что сейчас «Челси» под руководством Конте уверенно лидирует в АПЛ, имея девятиочковое от ближайшего преследователя.

Ранее сообщалось, что «Интер» намерен пригласить в команду главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, ради которого готов выплатить мадридскому клубу неустойку в размере 50 миллионов.