Азар: «Я наслаждаюсь своим голом «Арсеналу»

Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1). Напомним, хавбек забил один из голов после шикарного прохода.

«Всегда здорово забивать красивые голы сильному сопернику. Я наслаждался игрой и голом. Мы забили три прекрасных мяча и заслужили победу. Понимаю, что забивать такие мячи, который удался мне, в каждом матче не получается. Мне нужно как можно больше забивать. Так что я доволен. Мы все еще лидируем, я уверен в команде», – сказал Азар.

«Челси» уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на 12 очков.