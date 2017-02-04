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    Азар: «Я наслаждаюсь своим голом «Арсеналу»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар подвел итоги матча 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1). Напомним, хавбек забил один из голов после шикарного прохода.

    «Всегда здорово забивать красивые голы сильному сопернику. Я наслаждался игрой и голом. Мы забили три прекрасных мяча и заслужили победу. Понимаю, что забивать такие мячи, который удался мне, в каждом матче не получается. Мне нужно как можно больше забивать. Так что я доволен. Мы все еще лидируем, я уверен в команде», – сказал Азар.

    «Челси» уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на 12 очков.

    Источник: BBC

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    04.02.2017 20:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 4 февраля 2017, 22:37

      Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 4 февраля 2017, 20:56

      за это мы любим футбол

      1
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