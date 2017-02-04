Гилерме: «Я в Китае? Нет, никогда. Но понимаю футболистов, которые туда переходят»

Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил мнение, что не перешел бы в одну из команд Китая. По словам футболиста, он понимает выбор игроков, которые соглашаются на многомиллионные предложения от клубов Поднебесной.

– Вы могли бы себя представить в Китае?

– Нет. Никогда! (смеется) Там же иностранным вратарям нельзя играть.

– Точно. А теоретически?

– Повторю: всегда сложно говорить по поводу будущего.

– Но вы понимаете мировых звезд, которые выбирают не достижения, а деньги?

– Да. Карьера футболистов очень короткая. И приходится всегда думать не только о сегодняшнем дне, но и о дальнейшей жизни. Мы же ничего не умеем кроме того, как играть в футбол. А семью обеспечивать нужно, чтобы и дети жили в достатке. Потом, у нас в Бразилии многие игроки вынуждены содержать и папу, и маму, и родителей супруги, и братьев, и сестер, и так далее. Так что иногда деньги – серьезная мотивация.

Напомним, ранее из РФПЛ в китайский чемпионат перешел экс-полузащитника «Зенита» Аксель Витсель. По неофициальной информации, годовой оклад игрока «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет 25 миллионов евро.