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    Гилерме: «Я в Китае? Нет, никогда. Но понимаю футболистов, которые туда переходят»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил мнение, что не перешел бы в одну из команд Китая. По словам футболиста, он понимает выбор игроков, которые соглашаются на многомиллионные предложения от клубов Поднебесной.

    – Вы могли бы себя представить в Китае?

    – Нет. Никогда! (смеется) Там же иностранным вратарям нельзя играть.

    – Точно. А теоретически?

    – Повторю: всегда сложно говорить по поводу будущего.

    – Но вы понимаете мировых звезд, которые выбирают не достижения, а деньги?

    – Да. Карьера футболистов очень короткая. И приходится всегда думать не только о сегодняшнем дне, но и о дальнейшей жизни. Мы же ничего не умеем кроме того, как играть в футбол. А семью обеспечивать нужно, чтобы и дети жили в достатке. Потом, у нас в Бразилии многие игроки вынуждены содержать и папу, и маму, и родителей супруги, и братьев, и сестер, и так далее. Так что иногда деньги – серьезная мотивация.

    Напомним, ранее из РФПЛ в китайский чемпионат перешел экс-полузащитника «Зенита» Аксель Витсель. По неофициальной информации, годовой оклад игрока «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составляет 25 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.02.2017 20:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      JohnOxford 5 февраля 2017, 10:21

      Никого из ваших туда и не звали.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 февраля 2017, 20:49

      Правильно, русские в Китай не едут,
      А пешком идут, если их позовут.

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