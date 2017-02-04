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    «Барселона» – первый клуб в Европе, который достиг отметки в 100 голов за сезон

    В матче 21-го тура Примеры «Барселона» одержала разгромную победу над «Атлетиком» со счетом 3:0. Таким образом, каталонский клуб стал первым клубом Европы, который достиг отметки в 100 голов в нынешнем сезоне. Отметим, что два мяча сине-гранатовым уступает «Реал».

    На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, занеся в актив 45 баллов. Отставание от лидирующего «Реала», который имеет две игры в запасе, составляет одно очко.

    Источник: Opta

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    04.02.2017 20:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 4 февраля 2017, 20:43

      молодцы

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