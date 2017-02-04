Азар забил десятый гол в сезоне, приблизив «Челси» к победе над «Арсеналом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар забил второй гол своей команды в матче с «Арсеналом». Для бельгийца этот мяч стал десятым в нынешнем сезоне. Дважды он отличился с одиннадцатиметровой отметки.

Во всех восьми играх нынешнего сезона, где Эден Азар забивал гол, «Челси» выигрывал. В этом чемпионате Азар успел сделать еще и пять голевых передач. Всего бельгийский футболист сыграл в 22-х матчах. На его счету есть один голевой дубль, который бельгиец оформил в матче с «Эвертоном».

В списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира Азар занимает 85-е место. Его стоимость оценивается в 55 миллионов евро. В июле 2012 года «Челси» купил Азара из «Лилля» за 29 миллионов евро.