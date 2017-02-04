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    Азар забил десятый гол в сезоне, приблизив «Челси» к победе над «Арсеналом»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар забил второй гол своей команды в матче с «Арсеналом». Для бельгийца этот мяч стал десятым в нынешнем сезоне. Дважды он отличился с одиннадцатиметровой отметки.

    Во всех восьми играх нынешнего сезона, где Эден Азар забивал гол, «Челси» выигрывал. В этом чемпионате Азар успел сделать еще и пять голевых передач. Всего бельгийский футболист сыграл в 22-х матчах. На его счету есть один голевой дубль, который бельгиец оформил в матче с «Эвертоном».

    В списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира Азар занимает 85-е место. Его стоимость оценивается в 55 миллионов евро. В июле 2012 года «Челси» купил Азара из «Лилля» за 29 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.02.2017 16:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 19:27

      Молоток, вырастишь будешь кувалдой

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 февраля 2017, 17:26

      Ну, Азар, красавец!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 4 февраля 2017, 17:20

      Челси с чемпионством!

      0
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