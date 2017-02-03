Энрике: «Судьи? Лучше не связываться с тем, что не можешь контролировать»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил мнение, что судьи принимают несправедливые решения в адрес его подопечных. По его словам, ему больше не хочется говорить о судьях, так как их действия невозможно контролировать.

«Известно, что на моих игроках совершают больше всех фолов. При этом мы находимся среди тех, кто получает больше всех предупреждений. Моих футболистов дискредитируют, а потом те же самые СМИ говорят, что это несправедливо. Больше не хочется говорить о судьях. Лучше не связываться с тем, что не можешь контролировать», – сказал Энрике.

Напомним, на данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 42 очка.