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    Энрике: «Судьи? Лучше не связываться с тем, что не можешь контролировать»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил мнение, что судьи принимают несправедливые решения в адрес его подопечных. По его словам, ему больше не хочется говорить о судьях, так как их действия невозможно контролировать.

    «Известно, что на моих игроках совершают больше всех фолов. При этом мы находимся среди тех, кто получает больше всех предупреждений. Моих футболистов дискредитируют, а потом те же самые СМИ говорят, что это несправедливо. Больше не хочется говорить о судьях. Лучше не связываться с тем, что не можешь контролировать», – сказал Энрике.

    Напомним, на данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 42 очка.

    Источник: Twitter

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    03.02.2017 19:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 февраля 2017, 09:09

      правильно, старайтесь доказывать что вы номер 1 в игре, а не за ее приделами!

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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 февраля 2017, 22:46

      5 год без чемпионства реал суди не оставят

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