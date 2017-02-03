Ломбертс: «В «Зените» пообещали, что летом я смогу уйти»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассчитывает покинуть клуб из Санкт-Петербурга ближайшим летом.

«Мне дали обещание в клубе, что летом я смогу перейти в любую команду, в которую захочу сам. Надеюсь, что это обещание будет выполнено», – приводит слова Ломбертса Voetbalkrant.

Ранее агент Ломбертса заявил, что его клиент мог в январе сменить клуб, но в «Зените» заблокировали такой вариант. Известно, что в услугах 31-летнего бельгийского защитника заинтересованы «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».