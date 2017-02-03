Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ломбертс: «В «Зените» пообещали, что летом я смогу уйти»

3 февраля 2017, 10:45
12

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассчитывает покинуть клуб из Санкт-Петербурга ближайшим летом.

«Мне дали обещание в клубе, что летом я смогу перейти в любую команду, в которую захочу сам. Надеюсь, что это обещание будет выполнено», – приводит слова Ломбертса Voetbalkrant.

Ранее агент Ломбертса заявил, что его клиент мог в январе сменить клуб, но в «Зените» заблокировали такой вариант. Известно, что в услугах 31-летнего бельгийского защитника заинтересованы «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
S.sol
1486109365
Эти игроки с много миллиоными контрактами напоминают птицу в клетке - все пытаются на свободу улететь... А их не отпускают и еще и бабки платят.
Ответить
alex kidn
1486109781
Холопу обещали вольную
Ответить
Icemennn
1486112408
Давайте, вперед, все в Китай !!!
Ответить
Apocalypse
1486112801
В дрисните могут только мешок дерьма обещать.
Ответить
Den Bull
1486113314
Отпустят без проблем
Ответить
zenitforever2015
1486114126
Нико заслужил! 10 лет с командой . Выиграл всё , что только можно.
Ответить
Gullit 76
1486117071
Он нужен и в лиге и чемпионате.А летом спокойно уйдёт.
Ответить
Garrincha58
1486118403
кому ты веришь Нико!
Ответить
Urry
1486123938
Жаль, если уйдет
Ответить
Voltiz
1486147451
Хорошо хоть до конца сезона, будет в команде .
Ответить
Главные новости
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
11
Определен лучший футболист России
12:49
2
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Все новости
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
3
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
5
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
9
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
4
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
Где смотреть матч «Родина» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:57
Акинфеев высказался о том, что он старше главного тренера ЦСКА
10:43
Нагучев назвал худший матч, который он комментировал: «Просто ужас»
10:31
1
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
5
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
3
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
1
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
1
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
11
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+