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    Ломбертс: «В «Зените» пообещали, что летом я смогу уйти»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассчитывает покинуть клуб из Санкт-Петербурга ближайшим летом.

    «Мне дали обещание в клубе, что летом я смогу перейти в любую команду, в которую захочу сам. Надеюсь, что это обещание будет выполнено», – приводит слова Ломбертса Voetbalkrant.

    Ранее агент Ломбертса заявил, что его клиент мог в январе сменить клуб, но в «Зените» заблокировали такой вариант. Известно, что в услугах 31-летнего бельгийского защитника заинтересованы «Андерлехт», «Брюгге», «Гент» и «Остенде».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 10:45
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 3 февраля 2017, 21:44

      Хорошо хоть до конца сезона, будет в команде .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 3 февраля 2017, 15:12

      Жаль, если уйдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 февраля 2017, 13:40

      кому ты веришь Нико!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 3 февраля 2017, 13:17

      Он нужен и в лиге и чемпионате.А летом спокойно уйдёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 3 февраля 2017, 12:28

      Нико заслужил! 10 лет с командой . Выиграл всё , что только можно.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 февраля 2017, 12:15

      Отпустят без проблем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 февраля 2017, 12:06

      В дрисните могут только мешок дерьма обещать.

      -2
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 3 февраля 2017, 12:00

      Давайте, вперед, все в Китай !!!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 3 февраля 2017, 11:16

      Холопу обещали вольную

      0
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      Рейтинг: +89

      S.sol 3 февраля 2017, 11:09

      Эти игроки с много миллиоными контрактами напоминают птицу в клетке - все пытаются на свободу улететь... А их не отпускают и еще и бабки платят.

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