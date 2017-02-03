«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Паредеса

Летом полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может перебраться в английскую Премьер-лигу. Сразу несколько клубов заинтересованы в его покупке. Известно, что «Ливерпуль» опережает в этом желании «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что клуб готов выложить за аргентинца 21 миллион.

В Риме готовы отпустить своего игрока, но не менее, чем за 30 миллионов евро. На эти деньги «Рома» планирует приобрести полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.

В текущем сезоне Паредес провел в составе «Ромы» 15 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым голом.