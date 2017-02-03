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    «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Паредеса

    Летом полузащитник «Ромы» Леандро Паредес может перебраться в английскую Премьер-лигу. Сразу несколько клубов заинтересованы в его покупке. Известно, что «Ливерпуль» опережает в этом желании «Арсенал» и «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что клуб готов выложить за аргентинца 21 миллион.

    В Риме готовы отпустить своего игрока, но не менее, чем за 30 миллионов евро. На эти деньги «Рома» планирует приобрести полузащитника «Аталанты» Франка Кесси.

    В текущем сезоне Паредес провел в составе «Ромы» 15 матчей в Серии А, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: talkSPORT

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    03.02.2017 08:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 февраля 2017, 11:49

      А как же Зенит,?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 3 февраля 2017, 09:58

      Ну это нормально !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 февраля 2017, 09:09

      А непроще ли Ливерпулю взять себе Кесси который раз в 6 дешевле и ненамного хуже по игре?

      0
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 3 февраля 2017, 08:47

      Еще один Паредес в Европе...

      0
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      Рейтинг: +21

      Legenda-17 3 февраля 2017, 08:46

      ДУМАЮ ОН ТАКОГО НЕ СТОИТ

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