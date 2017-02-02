«Манчестер Юнайтед» не подтверждает ожидаемый переход в команду Гризманна

В «Манчестер Юнайтед» опровергли информацию о скором переходе в команду нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщается, представители манкунианцев заявили, что клуб не вел переговоров с игроком. Ранее появилась информация, что агент Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость француза оценивается в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.