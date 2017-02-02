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    «Манчестер Юнайтед» не подтверждает ожидаемый переход в команду Гризманна

    В «Манчестер Юнайтед» опровергли информацию о скором переходе в команду нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. Как сообщается, представители манкунианцев заявили, что клуб не вел переговоров с игроком. Ранее появилась информация, что агент Гризманна договорился о личном контракте своего клиента с «Манчестер Юнайтед». Рыночная стоимость француза оценивается в 80 миллионов евро.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    02.02.2017 14:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      RGeroy 2 февраля 2017, 15:26

      Этим журналюгам палец в рот не клади....
      Сегодня переходит, завтра не переходит....

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