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    «Дриблинг Арбелоа» стал победителем Блог-лиги

    Завершился январский сезон Блог-лиги, который стал экспериментальным. Мы ввели новую систему оценивания – теперь на положение блогов в турнирной таблице влияли не только просмотры, но и коэффициент сложности текста. Лучшим по сумме этих показателей стал блог – Дриблинг Арбелоа, он набрал около 75 тысяч очков рейтинга.

    На втором месте – блог Ла Примера: заметки юного испанца, он заработал в этом месяце более 65 тысяч очков рейтинга по сумме просмотров и коэффициентов сложности его текстов.

    На третьей строчке турнирной таблицы – победитель прошлого сезона, блог Vanity Fair. В этом месяце он набрал более 47 тысяч очков рейтинга.

    Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно.

    Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Январь».

    Подробно о новых правилах Блог-лиги можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2017 11:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 1 февраля 2017, 17:44

      Поздравляю

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 февраля 2017, 14:55

      Ваша щедрость поражает! Дали бы 500р вместо 5000 - зачем так транжирить деньги !

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