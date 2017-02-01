«Дриблинг Арбелоа» стал победителем Блог-лиги

Завершился январский сезон Блог-лиги, который стал экспериментальным. Мы ввели новую систему оценивания – теперь на положение блогов в турнирной таблице влияли не только просмотры, но и коэффициент сложности текста. Лучшим по сумме этих показателей стал блог – Дриблинг Арбелоа, он набрал около 75 тысяч очков рейтинга.

На втором месте – блог Ла Примера: заметки юного испанца, он заработал в этом месяце более 65 тысяч очков рейтинга по сумме просмотров и коэффициентов сложности его текстов.

На третьей строчке турнирной таблицы – победитель прошлого сезона, блог Vanity Fair. В этом месяце он набрал более 47 тысяч очков рейтинга.

Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно.

Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Январь».

Подробно о новых правилах Блог-лиги можно прочитать здесь.