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  • Джорджевич: «Любой, кто смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович – большой игрок»

Джорджевич: «Любой, кто смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович – большой игрок»

31 января 2017, 18:46

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о защитнике «Челси» Браниславе Ивановиче, прибывшим сегодня в Санкт-Петербург для согласования контракта с сине-бело-голубыми. Ранее сообщалось, что 32-летний серб подпишет договор по схеме «2,5+1», а его зарплата составит 3,2 миллиона евро.

– Вы знакомы с Браниславом Ивановичем?

– Лично пока нет. Но, конечно, мне известно, что он большой игрок, особенно для сборной Сербии. Плюс столько лет Иванович играл в «Челси». Понятно, что у него огромный опыт, и если он действительно приедет к нам, он точно принесет пользу «Зениту».

– Если трансфер состоится, будет интересно сыграть с такой легендарной личностью в одной команде?

– Конечно! Буду очень рад, если он приедет в «Зенит». В течение каждого моего года в петербургской команде в ней обязательно был кто-то из братьев по бывшей Югославии. Поэтому окажусь благодарен, что теперь это будет Бане Иванович, что буду играть с ним.

– Вы сказали Бане?

– В бывшей Югославии его именно так знают и называют. Сокращенно от Бранислав.

– Иванович гораздо старше вас, но зенитовского опыта у вас больше. Получается, несмотря на разницу в возрасте, вы, если что, будете помогать Ивановичу адаптироваться в «Зените»?

– Если смогу – то конечно, я ведь «Зените» не первый день и в Петербурге тоже. Но Бане ведь тоже играл в России, говорит по-русски, так в нашей команде ему не будет тяжело.

– Для бывшей Югославии – это культовая фигура.

– Конечно! Любой человек, который смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович большой игрок. Наверное, лучший из бывшей Югославии, из тех, кто сейчас еще играет.

– Вы видели его игры за «Челси»?

– Конечно, и за сборную Сербии тоже. Мне кажется, его весь мир знает. Был бы очень рад познакомиться лично.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Челси Иванович Бранислав Джорджевич Лука
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