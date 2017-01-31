Джорджевич: «Любой, кто смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович – большой игрок»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился мнением о защитнике «Челси» Браниславе Ивановиче, прибывшим сегодня в Санкт-Петербург для согласования контракта с сине-бело-голубыми. Ранее сообщалось, что 32-летний серб подпишет договор по схеме «2,5+1», а его зарплата составит 3,2 миллиона евро.
– Вы знакомы с Браниславом Ивановичем?
– Лично пока нет. Но, конечно, мне известно, что он большой игрок, особенно для сборной Сербии. Плюс столько лет Иванович играл в «Челси». Понятно, что у него огромный опыт, и если он действительно приедет к нам, он точно принесет пользу «Зениту».
– Если трансфер состоится, будет интересно сыграть с такой легендарной личностью в одной команде?
– Конечно! Буду очень рад, если он приедет в «Зенит». В течение каждого моего года в петербургской команде в ней обязательно был кто-то из братьев по бывшей Югославии. Поэтому окажусь благодарен, что теперь это будет Бане Иванович, что буду играть с ним.
– Вы сказали Бане?
– В бывшей Югославии его именно так знают и называют. Сокращенно от Бранислав.
– Иванович гораздо старше вас, но зенитовского опыта у вас больше. Получается, несмотря на разницу в возрасте, вы, если что, будете помогать Ивановичу адаптироваться в «Зените»?
– Если смогу – то конечно, я ведь «Зените» не первый день и в Петербурге тоже. Но Бане ведь тоже играл в России, говорит по-русски, так в нашей команде ему не будет тяжело.
– Для бывшей Югославии – это культовая фигура.
– Конечно! Любой человек, который смотрит футбол в бывшей Югославии, знает, что Иванович большой игрок. Наверное, лучший из бывшей Югославии, из тех, кто сейчас еще играет.
– Вы видели его игры за «Челси»?
– Конечно, и за сборную Сербии тоже. Мне кажется, его весь мир знает. Был бы очень рад познакомиться лично.