Газизов: «Переговоров по Давыдову со «Спартаком» «Уфа» не вела, на этой позиции есть более сильные игроки»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг факт переговоров со «Спартаком» о переходе нападающего красно-белых Дениса Давыдова. Также он рассказал, как продвигается ситуация с подписанием контракта с голкипером «Анжи» Александром Беленовым.

«Мы не вели переговоры по Давыдову. Считаем, что на данный момент в команде есть более сильнее игроки на эту позицию.

Беленов с нами, все будет хорошо, никаких заминок нет. Просто объявим о подписании контракта попозже.

Можно сказать, что на данный момент трансферную кампанию мы закрыли. Но вы сами понимаете, что селекция ведется круглый год. Если попадется какой-то хороший вариант, обязательно будем обсуждать», – сказал Газизов.

В текущем розыгрыше чемпионата России Давыдов принял участие в четырех встречах, ни разу не проведя на поле все 90 минут. После 17-ти туров «Уфа» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков.