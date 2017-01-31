Касильяс поддержал освистанного Роналду

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс осудил фанатов, которые освистывают своих игроков во время матчей.

«Как бывший игрок «Реала» я иногда не пойму освистывания Роналду. Мне непонятны причины этого. Еще полгода назад он стал чемпионом Европы. Да, от него многого ждут и требуют. Он несет на себе большую ответственность, учитывая статус лучшего игрока мира.

Но этом клубе есть в равной степени и негативное, и положительное. В «Реале» невозможно жить прошлым», – приводит слова Касильяса Onda Cero.

Напомним, что последний инцидент произошел в матче 20-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).