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Касильяс поддержал освистанного Роналду

31 января 2017, 07:04
8

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс осудил фанатов, которые освистывают своих игроков во время матчей.

«Как бывший игрок «Реала» я иногда не пойму освистывания Роналду. Мне непонятны причины этого. Еще полгода назад он стал чемпионом Европы. Да, от него многого ждут и требуют. Он несет на себе большую ответственность, учитывая статус лучшего игрока мира.

Но этом клубе есть в равной степени и негативное, и положительное. В «Реале» невозможно жить прошлым», – приводит слова Касильяса Onda Cero.

Напомним, что последний инцидент произошел в матче 20-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Касильяс Икер Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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evgeniykaras
1485841249
Да эти болельщики реала просто избалованные дети ну их в жопу!
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Protosser
1485844034
Что за жабы - фанаты реала?) Если у Роналду спад - его ругают и освистывают фаны реала.. Если у Месси спад - его ругают и освистывают фаны реала..
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Alex3920486
1485845512
Да петух он потому что..
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melnicn
1485850271
Не уважуха значит и это плохо, уйдет он из Реала посмотрим тогда кто будет лучше его забивать
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ЖОРРО
1485891445
Икер прав!!!Нужно всегда уважать и поддерживать своего лидера!!!Не от большого ума свистят в сторону КриРо....
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maksspartak
1485946320
да уж зачем освистывать своего лидера ((( добились бы того что он добился а потом бы уже думали что делать
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