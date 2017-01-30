Бубнов: «На «Крестовском» идет откровенное воровство»

Известный отечественный футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что России были бы полезны крытые стадионы, а также подчеркнул, что на «Зенит-Арене» процветает откровенное воровство.

«Меня удивляет, почему организаторы ЧМ-2018 не задумались о наследии мундиаля и отказались от строительства крытых арен, что привнесло бы в наш футбол целый ряд плюсов . Не можем сами, так пригласили бы иностранных специалистов. А вместо этого в Петербурге процветает откровенное воровство», – резюмировал Бубнов.

Ранее сообщалось, что до начала Кубка конфедерации «Зенит» может провести три матча на новой стадионе.