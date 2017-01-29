Журналист Manchester Evening News: «Моуринью сказал, что зимой может уйти только Янг»

Журналист издания Manchester Evening News Сэмюэл Лакхерст сообщил о трансферных планах главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на зимний период.

«Моуринью сказал, что до закрытия зимнего трансферного окна команду может покинуть только Эшли Янг. Тренер не хочет его отпускать, но уход вероятен», — написал Лакхерст в своем Twitter.

В текущем сезоне чемпионата Англии 31-летний Янг принял участие в четырех матчах.

Ранее стало известно об интересе к Янгу со стороны китайского клуба «Шаньдун Лунен».