Энрике отметил изменения в отношении прессы к «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что испанская пресса начала немного по-другому относиться к его команде в последнее время.

Специалист связывает это с тем, что каталонцы проводят последние матчи без потерь, в то время как «Реал» стал допускать осечки.

«Хотел бы отметить меняющуюся динамику, в том числе в настроении журналистов. Еще три недели назад пресс-конференции с моим участием были похожи на похороны. Теперь все поменялось.

Мы поставили задачу улучшить качество игры, увеличить число положительных результатов. Ничего не решено, так как впереди нас остаются конкуренты», – отметил он.

Напомним, что «Барселона» отстает от «Реала» на одно очко, однако мадридский клуб имеет игру в запасе.