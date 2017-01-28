Галицкий: «Краснодар» пристально следит за выпускниками своей академии, выступающими в аренде в других клубах»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий подчеркнул, что клуб рассчитывает на своих воспитанников. Ранее выпускник клубной академии Илья Жигулев отправился с основной командой «быков» на зимние сборы.

«Главный тренер Игорь Шалимов сказал мне, что он готов взять его в первую команду. По контракту Жигулев должен был до конца нынешнего сезона играть в «Миласми», но молдавский клуб пошел нам навстречу и отпустил Илью сейчас. Завтра он отправится с «Краснодаром» в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.

Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной академии, который на постоянной основе вольется в первую команду. Футбольному клубу «Краснодар» только 9 лет, а клубной академии нет еще и 8 – самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз из этого первого набора. Откровенно говоря, мы всерьез не рассчитывали на ребят 1995-1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим, и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить.

Приятно, что прогрессируют и другие наши воспитанники – помимо Жигулева в Испанию поедет еще несколько человек из академии. Кроме того, мы пристально следим и за ребятами, уже закончившими академию и находящимися в аренде в других клубах – в частности за Олегом Ланиным, который является твердым игроком стартового состава красноярского «Енисея» и борется со своим клубом за высокие места в ФНЛ», – сказал Галицкий.