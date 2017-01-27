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    Семин: «Решение по Прудникову примем после сбора»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение пригласить на сбор нападающего «Оренбурга» Александра Прудникова, который расторг свой контракт с клубом.

    «Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра», – сказал Семин.

    В текущем сезоне Прудников провел четыре матча в Премьер-лиге в составе «Оренбурга», в которых не отметился результативными действиями. До этого нападающий защищал цвета «Амкара».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2017 09:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2017, 11:51

      Все по свободным агентам ищем? Уж лучше бы тогда этого Джафара у Селюка взяли. Может толка было бы больше

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 27 января 2017, 11:27

      за что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 27 января 2017, 10:25

      Да что там смотреть? и так всё ясно, не нужен он нам ... вообще меня это ситуация удивляет, руководство у Локо меняется, тренера тоже ... а вот селекционная политика, остаётся на таком же уровне ... Как не посмотрю кем интересуется Локомотив, так это сплош все игроки, которые ни кому не нужны ... Хенти, не нужен Милану, мы его берём ... про Портнягина забыли в Рубине, а мы его решили подобрать, щас вот нарисовывается Коре, который без контракта сидит хрен знает сколько ... Амир Натхо нах не нужный ЦСКА ... Мельгарехо ... Вот последня инфа Фарфан, который тоже без контракта сидит, да я не спорю в прошлом он классный игрок был, когда за Шальке играл, но его время ушло, получится тот же Сиссе, который у Кубани был, приехавший просто доигрывать без особого энтузиазма

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > KalterJax 27 января 2017, 11:49

      а что делать, если после СМОиКо не осталось денег в клубе? только свободные агенты....либо те, на кого могут сделать огромную скидку

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > KalterJax 27 января 2017, 15:05

      Так и Палыч раньше был другим!Годы идут,маразм крепчает!

      2
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 27 января 2017, 09:41

      Скоро Прудников всю коллекцию клубов соберет.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 января 2017, 09:23

      Прудников бездарь и просто неумеха типа Дзюбы или Кокорина

      0
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