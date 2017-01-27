Семин: «Решение по Прудникову примем после сбора»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение пригласить на сбор нападающего «Оренбурга» Александра Прудникова, который расторг свой контракт с клубом.

«Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра», – сказал Семин.

В текущем сезоне Прудников провел четыре матча в Премьер-лиге в составе «Оренбурга», в которых не отметился результативными действиями. До этого нападающий защищал цвета «Амкара».