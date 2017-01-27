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Семин: «Решение по Прудникову примем после сбора»

27 января 2017, 09:21
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение пригласить на сбор нападающего «Оренбурга» Александра Прудникова, который расторг свой контракт с клубом.

«Это хороший русский нападающий. Пока приобретений у нас нет, будем получать информацию о ребятах на просмотре. И уже после будем принимать решение. Все зависит от Александра», – сказал Семин.

В текущем сезоне Прудников провел четыре матча в Премьер-лиге в составе «Оренбурга», в которых не отметился результативными действиями. До этого нападающий защищал цвета «Амкара».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Прудников Александр Семин Юрий
Комментарии (7)
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Garrincha58
1485498203
Прудников бездарь и просто неумеха типа Дзюбы или Кокорина
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red-white fox
1485499280
Скоро Прудников всю коллекцию клубов соберет.
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KalterJax
1485501929
Да что там смотреть? и так всё ясно, не нужен он нам ... вообще меня это ситуация удивляет, руководство у Локо меняется, тренера тоже ... а вот селекционная политика, остаётся на таком же уровне ... Как не посмотрю кем интересуется Локомотив, так это сплош все игроки, которые ни кому не нужны ... Хенти, не нужен Милану, мы его берём ... про Портнягина забыли в Рубине, а мы его решили подобрать, щас вот нарисовывается Коре, который без контракта сидит хрен знает сколько ... Амир Натхо нах не нужный ЦСКА ... Мельгарехо ... Вот последня инфа Фарфан, который тоже без контракта сидит, да я не спорю в прошлом он классный игрок был, когда за Шальке играл, но его время ушло, получится тот же Сиссе, который у Кубани был, приехавший просто доигрывать без особого энтузиазма
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Cosh18
1485505679
за что?
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Joko21
1485507111
Все по свободным агентам ищем? Уж лучше бы тогда этого Джафара у Селюка взяли. Может толка было бы больше
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