Жоао Мариу пытается уговорить Роналду на переход в «Интер»

Полузащитник «Интера» Жоао Мариу хотел бы видеть в своей команде партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Сборная Португалии обладает высоким мастерством, а Роналду является ее лидером. Он один из наиболее важных ее игроков. Я пытаюсь уговорить его перейти в «Интер», но сделать это будет тяжело (смеется).

Для меня Криштиану не только партнер по сборной, но и друг, хороший человек и настоящий лидер», – сказал Жоао Мариу.

После 21-го тура «Интер» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 39 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет девять очков.