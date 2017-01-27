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    Жоао Мариу пытается уговорить Роналду на переход в «Интер»

    Полузащитник «Интера» Жоао Мариу хотел бы видеть в своей команде партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Сборная Португалии обладает высоким мастерством, а Роналду является ее лидером. Он один из наиболее важных ее игроков. Я пытаюсь уговорить его перейти в «Интер», но сделать это будет тяжело (смеется).

    Для меня Криштиану не только партнер по сборной, но и друг, хороший человек и настоящий лидер», – сказал Жоао Мариу.

    После 21-го тура «Интер» занимает пятую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 39 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» составляет девять очков.

    Источник: Football Italia

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    27.01.2017 08:55
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 27 января 2017, 11:53

      проще ему перейти в Реал, Криштиано договорится ....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 27 января 2017, 11:47

      Лучше уж сразу в Китай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 27 января 2017, 11:17

      а "жоао марио" такой авторитет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 27 января 2017, 11:11

      очередной утка журналюги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 января 2017, 10:55

      бред какой-то)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 27 января 2017, 09:25

      Статья не заслуживает внимания, ни о чём. Мало ли кто что хочет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 27 января 2017, 09:16

      РоналдО...а не Роналду!!!

      -2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 января 2017, 09:13

      Эта новость подошла бы больше для 1 апреля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 января 2017, 09:11

      Глупости печатаете, нормальных новостей нет чтоли

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 января 2017, 09:00

      Зачем ему интер

      0
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