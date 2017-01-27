Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» у себя дома крупно обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 5:2. Дубль в составе каталонского клуба оформил Денис Суарес, который поразил ворота соперника во второй игре подряд и забил больше голов, чем за 43 прошлых встречи во всех турнирах.

Отметим, что сине-гранатовые выиграли все встречи в Кубке Испании на «Камп Ноу» под руководством Луиса Энрике – 11. Напомним, испанский специалист возглавляет команду с 2014 года.

Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

Барселона – Реал Сосьедад – 5:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Д. Суарес, 17; 2:0 – Месси, 55 (с пенальти); 2:1 – Хуанми, 62; 3:1 – Л. Суарес, 63; 3:2 – Виллиан Жозе, 73; 4:2 – Туран, 81; 5:2 – Д. Суарес, 82.

Первый матч – 1:0

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