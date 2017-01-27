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    Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» и вышла в полуфинал

    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» у себя дома крупно обыграла «Реал Сосьедад» со счетом 5:2. Дубль в составе каталонского клуба оформил Денис Суарес, который поразил ворота соперника во второй игре подряд и забил больше голов, чем за 43 прошлых встречи во всех турнирах.

    Отметим, что сине-гранатовые выиграли все встречи в Кубке Испании на «Камп Ноу» под руководством Луиса Энрике – 11. Напомним, испанский специалист возглавляет команду с 2014 года.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч

    Барселона – Реал Сосьедад – 5:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Д. Суарес, 17; 2:0 – Месси, 55 (с пенальти); 2:1 – Хуанми, 62; 3:1 – Л. Суарес, 63; 3:2 – Виллиан Жозе, 73; 4:2 – Туран, 81; 5:2 – Д. Суарес, 82.

    Первый матч – 1:0

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 01:07
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 27 января 2017, 12:33

      Нормально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 января 2017, 09:54

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 27 января 2017, 08:51

      Месси сделал всю игру!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 27 января 2017, 07:07

      Кубок надо брать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 27 января 2017, 07:05

      класс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 января 2017, 05:37

      Барса возьмет кубок))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Icemennn 27 января 2017, 05:25

      Но 2 все же пропустила...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2017, 02:02

      Порезвились...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 января 2017, 01:45

      Барсу с победой!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 27 января 2017, 01:35

      ПС... Сборная тому подтверждение!

      0
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