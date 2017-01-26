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    «Краснодар» сыграет с «Рубином» на испанском сборе

    В «Краснодаре» определились с соперниками в пяти контрольных матчах, которые запланированы на второй тренировочный сбор.

    Напомним, что команда продолжит подготовку ко второй части сезона в Испании. Сбор пройдет с 29 января по 10 февраля.

    3 февраля «Краснодар» сыграет против венгерского «Видеотона», 5 февраля состоится встреча с пражской «Славией». 6 февраля – с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз», а 8 февраля краснодарский клуб сыграет с «Хаугесунном» из Норвегии.

    Заключительный матч сбора состоится 9 февраля. В этот день «быки» сыграют против казанского «Рубина».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.01.2017 11:32
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