«Краснодар» сыграет с «Рубином» на испанском сборе

В «Краснодаре» определились с соперниками в пяти контрольных матчах, которые запланированы на второй тренировочный сбор.

Напомним, что команда продолжит подготовку ко второй части сезона в Испании. Сбор пройдет с 29 января по 10 февраля.

3 февраля «Краснодар» сыграет против венгерского «Видеотона», 5 февраля состоится встреча с пражской «Славией». 6 февраля – с корейским клубом «Сувон Самсунг Блювингз», а 8 февраля краснодарский клуб сыграет с «Хаугесунном» из Норвегии.

Заключительный матч сбора состоится 9 февраля. В этот день «быки» сыграют против казанского «Рубина».