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    Финал Кубка России может пройти на «Крестовском»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что финальный матч Кубка России может пройти на «Крестовском» в Санкт-Петербурге.

    По словам функционера, стадион может быть введен в эксплуатацию уже с 29 декабря.

    «Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    26.01.2017 08:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 января 2017, 13:40

      Сочи только Сочи !! В Питере и так много матчей проходит, а в Сочи такие матчи как праздник!!!

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 26 января 2017, 11:59

      Не может

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 января 2017, 11:57

      Мне кажется надо как в еврокубках - чтобы до начала розыгрыша было известно где финал.Тогда для команд из данного города,района доп мотивация.Судя по претендентам в финале будут краснадар-локо(уфа-рубин)Краснодар опять кинут хотят в Сочи,а там есть стадион?(был я в яме жемчужины лет 15 назад)там финал проводить нельзя.Крест не готов,пустой базар.

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 января 2017, 11:45

      Пущай опять строители поиграют, чем не тестовая игра)) Фишт после долгой реконструкции так то же тестить надо

      0
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      Рейтинг: +5177

      Каратель 26 января 2017, 11:31

      нахрена это затопленное болото? пусть там сначала команды фнл поиграют,обживут,а потом что то грандиозное устраивать,а то не дай бог случиться что и опять экстренно миллиарды списывать

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 26 января 2017, 11:31

      надо еще 3-4 миллиарда рублей, для оптимизации под кубок России

      -1
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 26 января 2017, 10:24

      Лучше уж Сочи. Там теплее. А то и приболеть можно перед другими важными играми

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 26 января 2017, 09:20

      И этому следует верить?)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 26 января 2017, 08:47

      Вор должен сидеть в тюрьме! /Глеб Жиглов/

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sssrspartak 26 января 2017, 09:53

      Фамилии не подчиняются грамматике. Подчиняются только в отдельных случаях.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2017, 08:46

      Тестовые игры, Мудко проводи между членами РФС.

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