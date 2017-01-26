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Финал Кубка России может пройти на «Крестовском»

26 января 2017, 08:30
13

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что финальный матч Кубка России может пройти на «Крестовском» в Санкт-Петербурге.

По словам функционера, стадион может быть введен в эксплуатацию уже с 29 декабря.

«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Мутко Виталий
Комментарии (13)
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bolela_16
1485409549
а какого года?
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Тазит
1485409646
Вор должен сидеть в тюрьме! /Глеб Жиглов/
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rubinovyi2
1485411658
И этому следует верить?)
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Icemennn
1485415483
Лучше уж Сочи. Там теплее. А то и приболеть можно перед другими важными играми
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Jack24
1485419469
надо еще 3-4 миллиарда рублей, для оптимизации под кубок России
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Каратель помойников
1485419478
нахрена это затопленное болото? пусть там сначала команды фнл поиграют,обживут,а потом что то грандиозное устраивать,а то не дай бог случиться что и опять экстренно миллиарды списывать
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Nevsky_RU
1485420344
Пущай опять строители поиграют, чем не тестовая игра)) Фишт после долгой реконструкции так то же тестить надо
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Gullit 76
1485421042
Мне кажется надо как в еврокубках - чтобы до начала розыгрыша было известно где финал.Тогда для команд из данного города,района доп мотивация.Судя по претендентам в финале будут краснадар-локо(уфа-рубин)Краснодар опять кинут хотят в Сочи,а там есть стадион?(был я в яме жемчужины лет 15 назад)там финал проводить нельзя.Крест не готов,пустой базар.
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КАРАТ
1485421184
Не может
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Александ1982
1485427237
Сочи только Сочи !! В Питере и так много матчей проходит, а в Сочи такие матчи как праздник!!!
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