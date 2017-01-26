Финал Кубка России может пройти на «Крестовском»

Сочи только Сочи !! В Питере и так много матчей проходит, а в Сочи такие матчи как праздник!!!
Президент РФС Виталий Мутко заявил, что финальный матч Кубка России может пройти на «Крестовском» в Санкт-Петербурге.
По словам функционера, стадион может быть введен в эксплуатацию уже с 29 декабря.
«Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому финал Кубка России нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место – это Сочи или Санкт-Петербург. Возможно, матч пройдет там, поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций», – сказал Мутко.