Моуринью: «Если «МЮ» выйдет в финал Кубка лиги, то нам обязательно поставят матч против «МС» в неудобное время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что если его подопечные обыграют «Халл Сити» и выйдут в финал Кубка английской лиги, то матч АПЛ против «Манчестер Сити» перенесут на неудобное для «красных дьяволов» время. Напомним, финал пройдет 25 февраля, а игра чемпионата – 26.

«Я знаю, что выйти в финала Кубка английской лиги будет трудной задачей для нас. Если мы обыграем «Халл Сити» и пробьемся в финальную стадию, то по расписанию не сыграем с «Манчестер Сити». Тогда для нас выберут неудобный момент, чтобы встретиться с «горожанами», – сказал Моуринью.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра завершилась победой подопечных Жозе Моуринью – 2:0.