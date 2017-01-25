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  • Моуринью: «Если «МЮ» выйдет в финал Кубка лиги, то нам обязательно поставят матч против «МС» в неудобное время»

Моуринью: «Если «МЮ» выйдет в финал Кубка лиги, то нам обязательно поставят матч против «МС» в неудобное время»

25 января 2017, 19:47
5

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что если его подопечные обыграют «Халл Сити» и выйдут в финал Кубка английской лиги, то матч АПЛ против «Манчестер Сити» перенесут на неудобное для «красных дьяволов» время. Напомним, финал пройдет 25 февраля, а игра чемпионата – 26.

«Я знаю, что выйти в финала Кубка английской лиги будет трудной задачей для нас. Если мы обыграем «Халл Сити» и пробьемся в финальную стадию, то по расписанию не сыграем с «Манчестер Сити». Тогда для нас выберут неудобный момент, чтобы встретиться с «горожанами», – сказал Моуринью.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра завершилась победой подопечных Жозе Моуринью – 2:0.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Кубок Лиги Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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Psih86
1485366829
Хватит ныть,вы МЮ или тряпки!!!
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dolf666
1485415715
да нормально всё будет, не сцы
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alexarh
1485423975
вот не нравится мне это в Моуре...молодец конечно,подтянул команду,но зачем ныть не понимаю...все знают,что не все сразу и данными результатами вполне довольны!
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MU-fanatic
1485436201
тогда сливайте игру и к черту финал!))))не понимаю этот комментарий от Маура))
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