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    Моуринью: «Если «МЮ» выйдет в финал Кубка лиги, то нам обязательно поставят матч против «МС» в неудобное время»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что если его подопечные обыграют «Халл Сити» и выйдут в финал Кубка английской лиги, то матч АПЛ против «Манчестер Сити» перенесут на неудобное для «красных дьяволов» время. Напомним, финал пройдет 25 февраля, а игра чемпионата – 26.

    «Я знаю, что выйти в финала Кубка английской лиги будет трудной задачей для нас. Если мы обыграем «Халл Сити» и пробьемся в финальную стадию, то по расписанию не сыграем с «Манчестер Сити». Тогда для нас выберут неудобный момент, чтобы встретиться с «горожанами», – сказал Моуринью.

    Напомним, матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Халл Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра в 22:45 по московскому времени. Первая игра завершилась победой подопечных Жозе Моуринью – 2:0.

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.01.2017 19:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 26 января 2017, 16:10

      тогда сливайте игру и к черту финал!))))не понимаю этот комментарий от Маура))

      1
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      Рейтинг: +33

      alexarh 26 января 2017, 12:46

      вот не нравится мне это в Моуре...молодец конечно,подтянул команду,но зачем ныть не понимаю...все знают,что не все сразу и данными результатами вполне довольны!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 26 января 2017, 10:28

      да нормально всё будет, не сцы

      0
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 25 января 2017, 20:53

      Хватит ныть,вы МЮ или тряпки!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +806

      тигрик > Psih86 25 января 2017, 21:23

      или=)

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