Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кафанов: «Футбол «Ростова» при Бердыеве и того «Рубина» отличается»

    Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов сравнил свою нынешнюю команду с «Рубином», в котором он также работал с Курбаном Бердыевым.

    «Хотя у нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провел с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперед.

    По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной. Во втором матче с «Баварией» были моменты, где у нас это получалось.

    Важно отметить и коллектив, который сложился в нашей команде. Возможно, это простые слова, но крепкий, сплоченный и дружный коллектив – весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле», – считает Кафанов.

    После 17 матчей «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 25 января 2017, 18:32

      Кафанов - лучший тренер вратарей на постсоветском пространстве. Грамотный подход, взвешенная речь, большой опыт, большой опыт в команде Бердыева.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 25 января 2017, 13:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если не курбан то в первой лиге были и надолго,а в Рубине он строил команду под себя и выйти с рубином из первой лиги и потом стать дважды чемпионом России ,а в растове это не его команда денег нет зарплату не платят

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > polyshuk23 25 января 2017, 14:55

      С деньгами и Лёня тренер.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +292

      Fireman-100 > polyshuk23 25 января 2017, 19:22

      Если бы у бабушки был член она бы была дедушкой, а если бы у тебя мозги были ты такую чушь не писал бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > polyshuk23 25 января 2017, 19:36

      Валенок ,русский язык учи!!!!! Ростов с большой буквы пишется и вторая буква о ,а не а!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 25 января 2017, 13:28

      Полностью согласен с Кафановым.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 13:16

      Абсолютно прав Кафанов!!! Бикеич ,теперь не только стратег обороны ,но и в атаке очень преуспел!!! И командный дух конечно у Ростова что надо!!! Остается только пожелать удачи !!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 января 2017, 12:11

      Конечно заметно, особенно в ответственных матчах, больше прессинга и контр прессинга появилось, и если он успешен это еще дополнительные атаки/контр-атаки.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11