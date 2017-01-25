Кафанов: «Футбол «Ростова» при Бердыеве и того «Рубина» отличается»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов сравнил свою нынешнюю команду с «Рубином», в котором он также работал с Курбаном Бердыевым.

«Хотя у нас и в Казани были новые наработки, но мы их тогда до конца не успели довести. Это касалось атаки. Год без команды Курбан Бекиевич провел с большой пользой, и по сравнению с «Рубином» мы сделали шаг вперед.

По-моему, очевидно, что футбол «Ростова» и того «Рубина» отличается. Сейчас наша команда играет острее, выше прессингует, чаще заставляет соперника ошибаться на своей половине, в том числе около штрафной. Во втором матче с «Баварией» были моменты, где у нас это получалось.

Важно отметить и коллектив, который сложился в нашей команде. Возможно, это простые слова, но крепкий, сплоченный и дружный коллектив – весомый фактор в достижениях «Ростова» на поле», – считает Кафанов.

После 17 матчей «Ростов» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.