«ПСЖ» установил рекорд, выйдя в финал Кубка французской лиги восьмой раз в своей истории

«ПСЖ», добыв победу в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Бордо» (4:1), завоевал путевку в свой восьмой финал турнира в истории, что является рекордом среди всех остальных клубов Франции.

В решающем матче Кубка лиги парижане ранее брали участие в сезоне-1994/95, 1997/98, 1999/00, 2007/08, 2013/14, 2014/15 и 2015/16. В четырех последних своих финалах «ПСЖ» неизменно становился обладателем трофея, который впервые покорился им в 1995 году.

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