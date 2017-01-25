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    «ПСЖ» установил рекорд, выйдя в финал Кубка французской лиги восьмой раз в своей истории

    «ПСЖ», добыв победу в полуфинальном матче Кубка французской лиги с «Бордо» (4:1), завоевал путевку в свой восьмой финал турнира в истории, что является рекордом среди всех остальных клубов Франции.

    В решающем матче Кубка лиги парижане ранее брали участие в сезоне-1994/95, 1997/98, 1999/00, 2007/08, 2013/14, 2014/15 и 2015/16. В четырех последних своих финалах «ПСЖ» неизменно становился обладателем трофея, который впервые покорился им в 1995 году.

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    Источник: Opta

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    25.01.2017 01:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 25 января 2017, 05:34

      и не останавливаться на достигнутом, парижанам удачи в дальнейшем ...

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