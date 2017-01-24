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    Черевченко: «Тарасов все понял после разговора со Смородской»

    Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко вспомнил инцидент, который произошел во время матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против «Фенербахче», когда полузащитник команды Дмитрий Тарасов продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

    «Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды. Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял», – рассказал Черевченко в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

    Напомним, за этот поступок Тарасову грозила дисквалификация до 10 матчей, а клуб оштрафовал своего игрока на 300 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 06:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 25 января 2017, 07:56

      Это была провокация только чисто по политическим взглядам некоторых людей. Лично я это провокацией не считаю. Ну захотел он так. Там же не Саддам Хусейн какой-то был изображен.

      0
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 24 января 2017, 10:20

      Зато запомнился)

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 января 2017, 09:58

      Тарасов вислоух.Ему надо было сказать: Вы,чо,в натуре,против нашего вождя что-то имеете?Гоните,короче,мне лям баксов и я не напишу про вас Путину !

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 января 2017, 07:55

      Почему Черевченко без работы?

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > bumer_moscow 24 января 2017, 20:25

      По своему желанию, как я понимаю.
      Но это неправильное желание, по-моему :)

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