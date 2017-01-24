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  • Черевченко: «Тарасов все понял после разговора со Смородской»

Черевченко: «Тарасов все понял после разговора со Смородской»

24 января 2017, 06:08
5

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко вспомнил инцидент, который произошел во время матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против «Фенербахче», когда полузащитник команды Дмитрий Тарасов продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

«Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды. Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял», – рассказал Черевченко в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, за этот поступок Тарасову грозила дисквалификация до 10 матчей, а клуб оштрафовал своего игрока на 300 тысяч евро.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий Черевченко Игорь Смородская Ольга
Комментарии (5)
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bumer_moscow
1485233736
Почему Черевченко без работы?
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yorgenbarenz
1485241104
Тарасов вислоух.Ему надо было сказать: Вы,чо,в натуре,против нашего вождя что-то имеете?Гоните,короче,мне лям баксов и я не напишу про вас Путину !
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Cosh18
1485242450
Зато запомнился)
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Nesterenko
1485320185
Это была провокация только чисто по политическим взглядам некоторых людей. Лично я это провокацией не считаю. Ну захотел он так. Там же не Саддам Хусейн какой-то был изображен.
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