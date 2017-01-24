Черевченко: «Тарасов все понял после разговора со Смородской»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко вспомнил инцидент, который произошел во время матча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2015/16 против «Фенербахче», когда полузащитник команды Дмитрий Тарасов продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина.

«Со Смородской были жесткие разговоры по результатам команды. Меня вызывали в клуб. И это нормально. Но вот то, что случилось с майкой Тарасова в Турции... Вот там был очень жесткий разговор. Тогда у Турции и России были сложные взаимоотношения. Наверное, чтобы не провоцировать. В разговоре принимали участие я, игрок и президент клуба. Тарасов все понял», – рассказал Черевченко в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, за этот поступок Тарасову грозила дисквалификация до 10 матчей, а клуб оштрафовал своего игрока на 300 тысяч евро.