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    Тарасов будет дисквалифицирован на 8-10 матчей

    УЕФА планирует наказать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова длительной дисквалификацией.

    Напомним, что после вчерашнего матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2), Тарасов продемонстрировал майку с портретом Владимира Путина и надписью: "Самый вежливый президент".

    В УЕФА считают, что подобное действие является политической пропагандой, что запрещено правилами организации. За это Тарасов будет дисквалифицирован на срок от 8 до 10 матчей. Ожидается, что официальный вердикт будет вынесен через две недели.

    Источник: Life

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    17.02.2016 12:43
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    Комментарии34
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    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 18 февраля 2016, 03:55

      серая посредственность на мгновение стало звездочкой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 17 февраля 2016, 23:05

      Самое интересное то, что если бы игрок турецкой команды ходил с портретом своего главы гос-ва, уж точно не наказали бы так строго. Это по любому!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      KAPIR 17 февраля 2016, 18:37

      Не понимаю неадекватных "людишек", которые недовольны этим...человек показал что гордится президентом...всем бы так! А то что какие-то там правила нарушил - да идут эти недоправила лесом...как стадо баранов по закону толпы навалились на него - ыы...ммм...эээ...нельзя так делать....мудак...ммм....эээ..
      .своих мыслей ноль - повторяют за другими

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 18:15

      Такая тупость от недофутболиста не передаваемая словами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 17 февраля 2016, 16:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      РАССТРЕЛЯТЬ И ВСЕ ДЕЛА

      -6
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 16:24

      Теперь Тарасов может смело проситься в помощники к Путину.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 февраля 2016, 16:32

      там
      таких лизунов пруд пруди))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Erast_Fandorin_51RUS > андрей андреев 20 февраля 2016, 14:11

      Попросился уже?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 17 февраля 2016, 16:11

      Вот и довыебывался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2016, 15:49

      Поддерживаю, но лучше-бы на 800, может в Локо нормальный футболист вмето него появится.

      6
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      Рейтинг: +368

      mik1954 17 февраля 2016, 15:37

      Чушь какая, а где же хваленные гейропейские свобода слова и т.д. Тарасов носит маку которую пожелает и не идиотам из УЕФы его воспитывать. То что парней басурманы закидали камнями они не увидали, а вот майку узрели, слов нет...

      5
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      Рейтинг: +77

      Truly 17 февраля 2016, 15:35

      Правильно. Голову на плечах надо иметь. Футболёр!

      3
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