Энрике: «Барселона» пока не вышла на соответствующий уровень»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение игрой своей команды в гостевом матче 19-го тура Примеры с «Эйбаром» (4:0). При этом специалист подчеркнул, что сине-гранатовые пока не достигли того уровня, который позволит им выполнить поставленные задачи.

«В целом мы провели хороший матч. Стоит отдать должное сопернику. Я доволен выступлением своей команды.

При хороших результатах все идет более гладко, игроки обретают большую уверенности в себе. Но «Барселона» все же пока не на том уровне, демонстрируя который можно выполнить поставленные задачи», – сказал Энрике.