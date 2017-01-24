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    Энрике: «Барселона» пока не вышла на соответствующий уровень»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил удовлетворение игрой своей команды в гостевом матче 19-го тура Примеры с «Эйбаром» (4:0). При этом специалист подчеркнул, что сине-гранатовые пока не достигли того уровня, который позволит им выполнить поставленные задачи.

    «В целом мы провели хороший матч. Стоит отдать должное сопернику. Я доволен выступлением своей команды.

    При хороших результатах все идет более гладко, игроки обретают большую уверенности в себе. Но «Барселона» все же пока не на том уровне, демонстрируя который можно выполнить поставленные задачи», – сказал Энрике.

    Источник: Football Espana

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    24.01.2017 01:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 января 2017, 10:30

      Потому что у каталонцев уже нету таких ВЕЛИКИХ игроков как Пуйол , ХАВИ. Я хоть болельщик РЕАЛА ,го восхищался с этими игроками.И еще Иньеста.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 24 января 2017, 03:35

      с такой командой говорить о хорошей игре?!

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