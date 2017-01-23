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  • Примера. Голы Дениса и Луиса Суаресов помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

Примера. Голы Дениса и Луиса Суаресов помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

23 января 2017, 00:36
12

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не испытала проблем с «Эйбаром» – 4:0. В составе победителей голы забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.

Таким образом, каталонцы набрали 41 очко и вновь сократили отставание от лидера Примеры «Реала» до двух очков, проведя при этом на игру больше. На счету «Эйбара» 26 баллов и десятая строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Эйбар – Барселона – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Денис Суарес, 31; 0:2 – Месси, 50; 0:3 – Луис Суарес, 68; 0:4 – Неймар.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Эйбар Барселона
Комментарии (12)
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andrej-lucevich
1485121242
однозначно!
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Azat Hatamow
1485121280
первый гол забил не Луис Суарес, а Денис Суарес
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Ronaldinho24
1485121314
Ахах))))))))
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fri men
1485121405
ощипка Денис и Луис забили!
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x-x-x-x-x
1485121644
дубль это навероне не голы а Суаресы ахахахаха
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ДАША Д
1485136790
Барселона выздоровела!
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artem 81
1485139019
Суаресы Молодцы!!!
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Lev Aleks
1485146944
Походу один из них клон)))
Ответить
VeniaminS
1485151533
Нормально!Все молодцы!!!
Ответить
nelez
1485155843
Эйбар сыграл игру против 13 человек. Судья и лайсман отличались от игроков Барсы только по форме.39 минуте мяч не покинул поле , на повторе ясно было видно но Капа получил желтую. 44 минута Енрих сыграл на мяч , даже неймара не трогал , а неймар был настолько артистичным , так падал как будто под ним мина взорвалось. И Енрих получил желтую. И первый гол был забит после этого. Второй гол Луиса Суареса. Отобрал мячь с фолом, судья не остановил игру. После этого Не считан гол Эйбара. И команда сломалась.
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