Примера. Голы Дениса и Луиса Суаресов помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

Эйбар сыграл игру против 13 человек. Судья и лайсман отличались от игроков Барсы только по форме.39 минуте мяч не покинул поле , на повторе ясно было видно но Капа получил желтую. 44 минута Енрих сыграл на мяч , даже неймара не трогал , а неймар был настолько артистичным , так падал как будто под ним мина взорвалось. И Енрих получил желтую. И первый гол был забит после этого. Второй гол Луиса Суареса. Отобрал мячь с фолом, судья не остановил игру. После этого Не считан гол Эйбара. И команда сломалась.
В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не испытала проблем с «Эйбаром» – 4:0. В составе победителей голы забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.
Таким образом, каталонцы набрали 41 очко и вновь сократили отставание от лидера Примеры «Реала» до двух очков, проведя при этом на игру больше. На счету «Эйбара» 26 баллов и десятая строчка.
Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
Эйбар – Барселона – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Денис Суарес, 31; 0:2 – Месси, 50; 0:3 – Луис Суарес, 68; 0:4 – Неймар.