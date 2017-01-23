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    Примера. Голы Дениса и Луиса Суаресов помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не испытала проблем с «Эйбаром» – 4:0. В составе победителей голы забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.

    Таким образом, каталонцы набрали 41 очко и вновь сократили отставание от лидера Примеры «Реала» до двух очков, проведя при этом на игру больше. На счету «Эйбара» 26 баллов и десятая строчка.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Эйбар – Барселона – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Денис Суарес, 31; 0:2 – Месси, 50; 0:3 – Луис Суарес, 68; 0:4 – Неймар.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.01.2017 00:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +617

      nelez 23 января 2017, 10:17

      Эйбар сыграл игру против 13 человек. Судья и лайсман отличались от игроков Барсы только по форме.39 минуте мяч не покинул поле , на повторе ясно было видно но Капа получил желтую. 44 минута Енрих сыграл на мяч , даже неймара не трогал , а неймар был настолько артистичным , так падал как будто под ним мина взорвалось. И Енрих получил желтую. И первый гол был забит после этого. Второй гол Луиса Суареса. Отобрал мячь с фолом, судья не остановил игру. После этого Не считан гол Эйбара. И команда сломалась.

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      Рейтинг: +46

      Черемшанец > nelez 23 января 2017, 13:38

      у эйбара были свои моменты забить хотя бы гол но не смогли!! у барселоны были моменты что 8 забить. незасчитаный гол эйбара из офсайда!!! четко видно по линии газона и по ногам игроков что игрок эйбара ближе к воротам барсы чем Умтити!!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 23 января 2017, 09:05

      Нормально!Все молодцы!!!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 января 2017, 07:49

      Походу один из них клон)))

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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 января 2017, 05:36

      Суаресы Молодцы!!!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 января 2017, 04:59

      Барселона выздоровела!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 января 2017, 00:47

      дубль это навероне не голы а Суаресы ахахахаха

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      Рейтинг: +132

      fri men 23 января 2017, 00:43

      ощипка Денис и Луис забили!

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      Рейтинг: +11

      Ronaldinho24 23 января 2017, 00:41

      Ахах))))))))

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      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 23 января 2017, 00:41

      первый гол забил не Луис Суарес, а Денис Суарес

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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 23 января 2017, 00:40

      однозначно!

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