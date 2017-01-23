Примера. Голы Дениса и Луиса Суаресов помогли «Барселоне» разгромить «Эйбар»

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде не испытала проблем с «Эйбаром» – 4:0. В составе победителей голы забили Денис Суарес, Лионель Месси, Луис Суарес и Неймар.

Таким образом, каталонцы набрали 41 очко и вновь сократили отставание от лидера Примеры «Реала» до двух очков, проведя при этом на игру больше. На счету «Эйбара» 26 баллов и десятая строчка.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Эйбар – Барселона – 0:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Денис Суарес, 31; 0:2 – Месси, 50; 0:3 – Луис Суарес, 68; 0:4 – Неймар.

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